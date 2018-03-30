HT Magazin'de yer alan habere göre, dünyaca ünlü tiyatro topluluğunun oyununu izleyenler arasında Mert Fırat, Didem Balçın, Harun Tekin ve Koray Candemir’in yanı sıra Cem Yılmaz, Ozan Güven, Gökçe Bahadır, Nurgül Yeşilçay, Tülin Özen, Tansu Biçer, Boran Kuzum, Melisa Sözen, Hande Doğandemir ve Arif Pişkin de vardı.



Berliner Ensemble’ın yenilikçi ve büyüleyici performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.



Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve İdil Fırat, oyun çıkışında aynı karede görüntülenmemek için köşe kapmaca oynadı.

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