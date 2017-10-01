Adana'da 'Altın Koza' olarak yapılırken adı değiştirilen ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Film Festivali'nde en iyi film, yönetmen Onur Ünlü'nün 'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok' oldu.

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı. Bin 400 kişilik salonda yer yer boşluklar dikkat çekti. Ayşe Arman ve Meltem Cumbul'un sunduğu gecede ikilinin konuşmaları gülüşmelere neden oldu. Ayşe Arman, sahnede Adana'ya özgü deyimlerle ilgili açıklamalar yaptığı Cumbul'a üzerinde 'İstanbul bir hevesse, Adana bir tutkudur' yazılı tişört hediye etti. Festivalle ilgili görsel sunumun yapıldığı törende konuklara seslenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın sinema, edebiyat ve kültürel hayata çok büyük katkılar sunduğunu söylerek gösterilen ilgiye teşekkür etti. Festivalin hiçbir ayrışmaya izin vermeden yapıldığını aktaran Sözlü, "Sanata hizmet. sanatçıya hürmet ilkesiyle hareket ettik. Cumhuriyetimizin kurucusunun da istediği gibi sanatın ve sanatçının hak ettiği yere gelmesi için çalıştık" dedi.

Törende ilk olarak uluslararası, öğrenci ve kısa film yarışmalarında kazanılan ödüller verildi. Adana Maratonu Kısa Film Yarışması Muzaffer Özgü 3'üncülük ödülü Beni Yılmaz Güney'e Benzetiyorlar Biraz filmiyle Engin Yıldırım'ın, Yaşar Kemal 2'ncilik ödülü Kebapçı Mehmet filmiyle Nevzat Hız'ın, Orhan Kemal 1'incilik ödülü de Suda Zaman Yok filmiyle Ali Akdemir'in oldu. Ödül alan isimlerin hemen hepsi ödüllerini Yılmaz Güney'e armağan etti. Uluslararası konukların bulunmasına karşın İngilizce çevirinin yapılmadığı törende Uluslararası Film Yarışması'nı kazananlara da ödülleri sunuldu. Festivalin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın sonuçları açıklanırken sinemacılar büyük heyecan yaşadı.

BÜYÜK JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

24'üncü Uluslararası Adana Film Festivali'nde Erden Kıral'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Algı Eke, Fırat Yücel, Hüseyin Karabey, Murat Hasarı, Uğur İçbak ve Selma Güneri yer aldı. 10 filmin 17 dalda yarıştığı festivalde Onur Ünlü'nün 'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok', Semih Kaplanoğlu'nun 'Buğday', Onur Saylak'ın 'Daha', Orhan Oğuz'un 'Eksi Bir', Pelin Esmer'in 'İşe Yarar Bir Şey', Emre Erdoğdu'nun 'Kar', Emre Yeksan'ın 'Körfez', Özgür Sevimli'nin 'Murtaza', Ümit Ünal'ın 'Sofra Sırları' ve Orhan Eskiköy'ün 'Taş' filmleri büyük ödül için değerlendirildi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yılmaz Güney Ödülü: Onur Saylak (Daha)

Adana İzleyici Ödülü: Onur Saylak (Daha)

En İyi Yönetmen Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Jüri Özel Ödülü: Emre Yeksan (Körfez)

En İyi Senaryo Ödülü: Barış Bıçakçı - Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Müzik Ödülü: Mustafa Biber (Buğday)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Naz Erayda (Buğday)

En İyi Kurgu Ödülü: Ayris Alptekin (Kar)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Varlı (Taş)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Hazar Ergüçlü (Kar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Hayat (Daha filmi), Halil Bahadır (Kar filmi)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Onur Saylak (Daha)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Buğday)

İşte En İyi Film Ödülü'nü alan Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filminin fragmanı;