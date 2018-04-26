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Ünlü şarkıcı daha sonra bir açıklama daha yaparak, "O gece oraya 25-30 kişiydik. Arkadaşları tanımıyorum. Yazılanlara çizilenlere inanmak gerçekten çok zor. Bir insanla aynı ortamda bulunmak, o insanla bir şey yaşadığınız anlamına geliyorsa bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bizim kitabımızda yok böyle bir şey. Sadece 4 kişiymişiz gibi davranıldı. Biz kavga gürültü ayrılmadık. Aslı benim çok değer verdiğim biri. Bir daha barışır mıyız, nasip kısmet" ifadelerini kullandı.