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"GEÇ OLMADAN"

Öte yandan Murat Boz geçen günlerde bir dondurma markasının reklam yüzü oldu ve reklam için 'Geç Olmadan' adlı duygusal şarkıyı yazdı. Murat Boz'un bu şarkıyı Aslı Enver'e yazdığı konuşulanlar arasında.