Arda Turan'ın evlenme teklifi ettiği Aslıhan Doğan ile ilişkisi 2015 yılına dayanıyor. Peki Arda Turan ile bir ayrıl bir barış ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan kimdir? İşte Aslıhan Doğan'ın hayatından kesitler...

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. İş insanı Sabri Doğan’ın kızıdır. Yay burcu olan Doğan bir süredir Arda Turan ile birliktelik yaşamaktadır. Saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir.

İlk olarak Hakan Kosif’le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Aslıhan Doğan. Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine çok uzun sürmedi bu ilişkisi. Ardından Milli yıldızımız Arda Turan ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Arda'nın Sinem Kobal'dan önce yaşamış olduğu bir ilişkiydi bu. İkili ARda Turan'ın Sinem'den ayrılmasından sonra yine birlikte oldukları dedikodusu yayıldı. Hatta Aslıhan Doğan, İspanya'da Atletico Madrid maçını izlemeye gitti. Formayı da üstüne geçirdi. Ancak Arda Turan eski ilişkisini yeninden körüklemedi. Bu haberler tam unutulmuşken Aslıhan Doğan cephesinden yeni bir bomba daha geldi. Ünlü Pop şarkıcısı Murat Boz'la samimi fotoğraflarını paylaşmıştı...

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