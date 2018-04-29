3 | 11

GÖĞÜS FARKIYLA ÖNDE!

Alkoçlar yakın bir arkadaşının daha gösterişli olması için 400 cc’lik silikon taktırdığını öğrenince yeniden operasyon yaptırdı. Sosyetik güzel eski silikonlarını 420 cc’liklerle değiştirdi.