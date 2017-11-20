Asuman Dabak trafik kazası geçirdi, Asuman Dabak otoparkta kaza geçirdi

Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu'nun, "Asuman Dabak’ın Başına Gelen Kaza" başlıklı yazısı şöyle:

"Geçen hafta ayak bileğindeki parçalı kırık nedeniyle ameliyat olan ayağı alçıya alınan asuman dabak’ın başına gelen kaza ilginç. Otoparkta yaşananan görünmez kaza şöyle oldu.

Asuman Dabak’ın da içinde olduğu Otomobili kullanan arkadaşı otoparkta gördüğü ilk yere girdi. Otomobil durunca Dabak, 'Ben ineyim, sen daha rahat park et' dedi ve kapıyı açıp, ayağını yere koydu.

Oysa otomobili kullanan oyuncunun arkadaşı o sırada daha iyi bir park yeri için arayış içindeydi. Otomobildeki müziğin sesinden Dabak’ın dediğini duymayan, başka yere baktığı için Dabak’ın kapıyı açıp indiğini görmeyen arkadaşı, gaza basınca olanlar oldu.

Arkadaşı gaza basınca Dabak’ın ayağı tekerin altında kaldı. Hastaneye kaldırılınca ayak bileğinde parçalı kırık tespit edilen oyuncuya doktorlar ameliyatla platin taktı, ayağını alçıya aldı. Acil şifalar sevgili Asuman Dabak."

"BENİ YIKAMAYAN ZORLUKLAR... BENİ DAHA DA GÜÇLENDİRİR"

Asuman Dabak geçirdiği kaza sonrası sosyal medya hesabından hastaneden fotoğrafını paylaşarak, "Beni yıkamayan zorluklar... beni daha da güçlendirir. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Bir an bile yalnız bırakmayan yanımda olan gidip gelen arayıp soran mesaj yazan sevenlerime çok teşekkür ederim. Ne güzel şımartıyorsunuz beni." notunu düştü.

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