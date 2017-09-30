Aşure malzemeleri nelerdir? Aşure malzemeleri fiyatları ne kadar?

Muharrem Ayı'nın 10. günü olarak bilinen Aşure Günü'ne bir gün kala aşure malzemeleri tezgahlardaki yerlerini aldı. Aşurenin temel malzemelerinden olan göce, kayısı, nohut, fasulye, üzüm gibi gıdaların fiyatlarında geçen yıla göre bir değişiklik olmadı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre aşure malzemelerinin fiyatlarında geçen yıla oranla pek bir farkın olmadığını söyleyen aktar Koray Özkılıç, "Geçen seneyle bu sene arasında pek fiyat farkı yok. Aynı diyebilirim. Fiyatların değişmemesindeki sebep ise kuraklık olmadı ve bol yağış oldu. Aşure malzemeleri arasından en çok rağbet görenlerden göce 2 buçuk lira, nohut 10 lira, fasulye 7 lira, kayısı 10 lira, kavrulmuş tuzlu fıstık 12 lira, çekirdeksiz üzüm 8 lira, incir ise 22 lira. Aşureye her şey katılabiliyor zaten. Aşure ayrıca yapılan araştırmalarda besin değeri olarak en yüksek materyallerdendir ama halkımız bu yıl pek talep etmiyor" dedi.
"ÖNCEDEN İNSANLAR KAPI KAPI AŞURE DAĞITIRLARDI"
Aşure malzemelerindeki satışların düşmesinin nedeninin, Muharrem Ayı ve aşureye olan ilginin azalmaya başlaması olduğunu vurgulayan Özkılıç, şu açıklamalarda bulundu:
"Aşure malzemelerinin fiyatlarında pek bir pahalılık yok ama aşure yapmakta yavaş yavaş azalma var. Bugün mesela yarın aşurenin 10. günü olmasına rağmen daha çarşıda bir kıpırtı yok. Şu an aşure malzemelerine pek talep yok. Bunun sebebi de halkımızın Muharrem Ayı'na, aşureye olan ilgiyi yavaş yavaş kaybetmesi. Şehir hayatı bunu da baltalamaya başladı. Önceden insanlar aşure yapıp kapı kapı dağıtırlardı ve bereketinin her yere gideceğini düşünürlerdi ama bunlar artık ortadan kalkıyor. Eğer insanlar düşünse Muharrem Ayı'nın çok önemli bir ay olduğunu anlar. İslam'da Muharrem Ayı'nın çok büyük önemi vardır."
- Aşure malzemeleri
- aşure malzemeleri fiyatları
- aşure malzemeleri zam
- aşure malzemeleri nelerdir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.