Aşure malzemeleri nelerdir? Aşure malzemeleri fiyatları ne kadar?

Muharrem Ayı'nın 10. günü olarak bilinen Aşure Günü'ne bir gün kala aşure malzemeleri tezgahlardaki yerlerini aldı. Aşurenin temel malzemelerinden olan göce, kayısı, nohut, fasulye, üzüm gibi gıdaların fiyatlarında geçen yıla göre bir değişiklik olmadı.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre aşure malzemelerinin fiyatlarında geçen yıla oranla pek bir farkın olmadığını söyleyen aktar Koray Özkılıç, "Geçen seneyle bu sene arasında pek fiyat farkı yok. Aynı diyebilirim. Fiyatların değişmemesindeki sebep ise kuraklık olmadı ve bol yağış oldu. Aşure malzemeleri arasından en çok rağbet görenlerden göce 2 buçuk lira, nohut 10 lira, fasulye 7 lira, kayısı 10 lira, kavrulmuş tuzlu fıstık 12 lira, çekirdeksiz üzüm 8 lira, incir ise 22 lira. Aşureye her şey katılabiliyor zaten. Aşure ayrıca yapılan araştırmalarda besin değeri olarak en yüksek materyallerdendir ama halkımız bu yıl pek talep etmiyor" dedi.





"ÖNCEDEN İNSANLAR KAPI KAPI AŞURE DAĞITIRLARDI"



Aşure malzemelerindeki satışların düşmesinin nedeninin, Muharrem Ayı ve aşureye olan ilginin azalmaya başlaması olduğunu vurgulayan Özkılıç, şu açıklamalarda bulundu:





"Aşure malzemelerinin fiyatlarında pek bir pahalılık yok ama aşure yapmakta yavaş yavaş azalma var. Bugün mesela yarın aşurenin 10. günü olmasına rağmen daha çarşıda bir kıpırtı yok. Şu an aşure malzemelerine pek talep yok. Bunun sebebi de halkımızın Muharrem Ayı'na, aşureye olan ilgiyi yavaş yavaş kaybetmesi. Şehir hayatı bunu da baltalamaya başladı. Önceden insanlar aşure yapıp kapı kapı dağıtırlardı ve bereketinin her yere gideceğini düşünürlerdi ama bunlar artık ortadan kalkıyor. Eğer insanlar düşünse Muharrem Ayı'nın çok önemli bir ay olduğunu anlar. İslam'da Muharrem Ayı'nın çok büyük önemi vardır."

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