Asus'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Asus Zenfone Max Pro M1 hakkında önemli bilgiler açığa çıktı. E-ticaret devi Flipkart ile yapılan anlaşma neticesinde Hindistan pazarı için üretilen bu özel akıllı telefon, donanımıyla dikkat çekiyor.

Asus Zenfone Max Pro M1 teknik özellikleri

23 Nisan'da detaylıca tanıtılacak ve kısa süre içerisinde de satışa sunulacak olan 6 inç ekranlı Asus Zenfone Max Pro M1'in sızan bilgilerine göre, yeni akıllı telefon 5000mAh bataryaya sahip. Bu da ortalama 1,5 gün pil ömrü olarak kabul edilebilir. Snapdragon 636 yonga setiyle birlikte gelen Zenfone Max Pro M1, 16 MP çözünürlüğe sahip çift kamerayla geliyor. 6 GB RAM ile donatılan telefonun 4 GB veya 3 GB'lık varyasyonları da bulunacak. 64 GB dahili depolamaya sahip Asus Zenfone Max Pro M1, hem yüz tanıma teknolojisi hem de parmak izi sensörü içeriyor. Android Oreo ile gelecek olan akıllı telefon, işletim sistemini saf olarak yani herhangi bir modifiye görmemiş haliyle kullanıcılara sunacak...