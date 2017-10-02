Ataşehir'de bir kadına önce çarpan ardından da yumruklayan saldırganın ağabeyi konuştu. Saldırıya uğrayan kadından özür dilemek istediklerini belirten ağabey Emre Dündar, kardeşi Hakan Dündar'ın psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, " İki-üç yıldır psikolojik sorunları var. Keşke olmasaydı ama olmuş maalesef. Böyle bir davranış yapması gerekmezdi ama Hakan'ın şu anki psikolojisi normal değil. (Saldırıya uğrayan kadını) Ziyaret edeceğiz uygun bir zamanda özür dileyeceğiz" dedi.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen bir kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğramıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu saldırgan yakalanırken, saldırganın ağabeyi Emre Dündar ise basın mensuplarına açıklama yaptı. Ağabey Dündar, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Saldırıya uğrayan kadından da özür dilemek istediklerini belirten Dündar, yapılan haberlerle ilgi medyaya tepki gösterdi.

Bu olayın gerçekleşmesinden dolayı aile olarak çok üzgün olduklarını söyleyen ağabey Dündar, "Bütün ailemiz perişan, biz böyle insanlar değiliz. Biz bir kadına el kaldıran insanlar değiliz ama Hakan malum tıp fakültesinde okuyor, iki- üç yıldır psikolojik sorunları var. Hatta biz raporu da şimdi emniyete ulaştırdık" diye konuştu.

Ataşehir

Hakan Dündar

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Basın mensuplarının kardeşinin psikolojik sorununun ne olduğu yönünde gelen soru üzerine Dündar, " Bunun teşhisini doktor koymuş. Ne olduğunu doktor bey biliyor. Raporu da var. Bir türbanlı kadına saldırmış gibi algılandı. Tamamen yanlış, benim annem de türbanlı kardeşim de türbanlı. Benim medyadan şöyle bir ricam var; bütün bunları söylerken bir tarafı korurken bizleri de rencide etmesinler yani Hakan bunları yapacak bir insan değil" şeklinde konuştu.Saldırıya uğrayan kadını ziyaret ederek özür dileyeceklerini belirten ağabey Dündar, "Ziyaret edeceğiz uygun bir zamanda özür dileyeceğiz. Keşke olmasaydı ama olmuş maalesef. Maganda, şehir eşkıyası gibi ağır ithamlarda bulunuldu. Normalde ben böyle bir olayı internette gördüğüm zaman, biz bu aileyi bulup bu insanlardan özür dileyelim diye düşündük ama öyle bir suçlamalar geldi ki medyadan bizim elimiz kolumuz bağlandı yani buna bile cesaret edemedik" ifadelerini kullandı.Olayın ardından kardeşiyle neler konuştuğunu anlatan ağabey Dündar şunları söyledi:'Niye böyle bir şey yaptın?' dedim. 'Ağabey sinirliydim' dedi. 'Yolda yürüyordum önümden geçerken omuz attım. Sonra geri döndüğümde bana 'gerizekalı' dedi ben de hazmedemedim' dedi. Böyle bir davranış yapması gerekmezdi ama Hakan'ın şuan ki psikolojisi normal değil. Onun için siz de takdir edersiniz ki psikolojisi normal olmayan insanlardan böyle davranış beklenebiliyor. Öfkesini kontrol edemiyor ama şöyle bir şey var yerde tekmelemek falan yok. Omuz atmış bunun üzerine gerizekalı deyince çocuk da geri dönmüş ve sadece hızlı bir şekilde iteklemiş. Bunun üzerine yerde tutup vurma gibi böyle bir şey yok. Evde çok nadir böyle sıkıntılar yaşanıyor."Kardeşinin ilaç tedavisi gördüğünü söyleyen ağabey Dündar, "Biz şimdi direkt gidip teslim olmaktan ziyade aileyi buluruz konuşuruz, özür dileriz bu iş burada kapanır diye düşündük ama her şey o kadar üst üste geldi ki sosyal medya bize o imkanı bile sunmadı. Psikolojisini düzenlemek için ilaç kullanıyor. Bazen ilacını almıyor. Onun için böyle bir olay gerçekleşmiş. Dersleri bir kaç sene bozuk gidince okulu dondurdu" dedi.