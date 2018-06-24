Türkiye sandık başında...

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar tatillerini yarıda keserek sandığa koştu. Aralarında ünlü isimlerinde olduğu vatandaşlar tatil için gittikleri bölgelerden dün sabah saatlerinden uçakla İstanbul'a geldi. Bu nedenle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk eksik olmadı. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, havalimanında görev yapan polislerin de seçim nedeniyle şehir içindeki sandıklarda görev alınca pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Bankolarda görev yapan polisler yolcuların uçaklara zamanında yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf etti.

Dalaman'da tatilde bulunan ve seçim için İstanbul'a dönen sanatçı Selami Şahin " Tanrıdan dilediğim ülkemize milletimize kim yararlı olacaksa o başa gelsin. Önce oyumuzu verip sonra evimize geçeceğiz" dedi.Şevval Sam "Dalaman'dan 1,5 saatlik uzaklıkta bir yerde tatil yaptım. Bugün İstanbul' a oy vermek için geldim" diye konuştu. Eşi ile birlikte tatilini yarıda kesen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman," Alaçatı'daki evimdeydim. Vatandaşlık görevimi yapmak için eşimle beraber geldim. İnşallah ülkemizin geleceği için hayırlısı olur.Sonuç ne olursa olsun görüşler farklı da olsa Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bu bayrak altında devam edecek " dedi.