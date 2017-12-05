Anne baba adayları için gebelik süreci her zaman heyecanlı, bir o kadar da stresli geçiyor. Doğum gerçekleştikten sonra ise ebeveynler; bebeğin gelişimi, beslenmesi ve genel sağlık durumu ile ilgili pek çok konu hakkındaki sorunun yanıtını arıyor, endişelerini çocuk doktorlarına aktarıyor. Ailelerin yaşamını kabusa çevirebilen pek çok konu, aslında basit bir sorundan ibaret olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taşkesen, ebeveynler tarafından en çok sorulan 10 soru hakkında bilgi verdi.
Bebeğimi nasıl giydirmeliyim?
Tüm bebeklerin el ve ayakları, vücudun diğer bölgelerinden daha soğuktur. Ensesi ve giysilerin altında kalan bölgeler yeterince sıcak, bebek de huzurlu ise ortam ısısı ve giysileri yeterli demektir. Anne babalar nasıl giyiniyorsa, bebeklerini bir kat fazla giydirmelidir. Oda ısısı gündüz 24-25°C, gece 22-23°C olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda kuru ve ısınmış hava, burun mukozasını kurutur. Bu durumda kısa süreli 1-2 saat kadar oda nemlendiricileri kullanılabilir.
Bebeğim yeterince doyuyor mu? Kullanmam gereken bir ilaç var mı?
Emzirme sırasında bebeğin anne sütünü yeterli miktarda alabilmesi için meme başı ve çevresindeki kahverengi kısmı iyi kavraması sağlanmalıdır. Emzirme sırasında yutkunma sesleri ve süt sesi gelmeli, çenesinin hareketli olmasına dikkat edilmelidir. Sadece meme ucunu tutan bebek yeterince beslenemez. Sütün yeterli olup olmadığı da günlük bez değişimi, yaptığı kaka sayısı ve günlük, haftalık veya aylık tartı kontrolü ile değerlendirilir. Günlük 5-6 kez bezi değişen, 3-5 kez yumuşak kaka yapan bebeklerin yeterli beslendikleri kabul edilir. Tartı kontrolü ile bu kesinleştirilir. Ayrıca doğumdan sonra bebeğe D vitamini başlanması gerekir. Bunun dışında herhangi bir ilaca gerek yoktur.
Bebeğimin göbek bağı düşmedi, banyo yaptırabilir miyim?
Bebeklere yaz aylarında her gün, mevsim geçişlerinde günaşırı, soğuk günlerde ise haftada iki kez banyo yaptırılabilir. Su sıcaklığının 37°C olması önerilir. Termometre yoksa dirsek ile suyun ısısı ölçülebilir. Göbek bağı düşmeden banyo yaptırmakta önemli bir sakınca yoktur. Ancak bu durumda; banyo suyunun kaynatılmış ve ılıtılmış olması, banyo sırasında göbeğin mümkün olduğunca daha az ıslatılması ve sonrasında iyice kurulanmasına dikkat edilmelidir. Bebeğin göbek bağı yaklaşık 7-14 gün içinde düşer. Göbek bakımı için özel bir uygulamaya gerek yoktur. Göbek bağına hiçbir madde sürülmemesi gerekir, o bölgenin temiz ve kuru tutulması yeterlidir.
Emzik kullanılmasında sakınca var mı?
Emzik kullanımı, özellikle uyku sırasında ani bebek ölümü sendromu riskini azaltabilmekte ve erken doğan bebeklerin nörolojik olgunlaşmasını desteklemektedir. Ancak bebeklerde ilk 1 ay içinde emzik kullanımına başlanması, anne sütü alma süresini kısaltabilir. Emzik kullanımına bir yaşından sonra devam edilmesi durumunda ise kulak enfeksiyonlarının gelişmesi ve dişlerde çapraşıklık riskleri oluşur. Bu nedenle bir yaşın sonunda emzik kullanımı bırakılmalıdır.
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