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Rotavirüs aşısı yaptırmalıyım mı? Aşıların yan etkisi var mı?

Rotavirus ishallerinin önlenmesinde aşılama en etkin yöntemdir. Rotavirus, bebek ve küçük çocuklarda ciddi derecede ishal ve kusmanın en sık nedenidir. Bu nedenle bebeklere 2 veya 3 doz şeklinde ağız yolu ile aşı yapılmasını önermekteyiz. Bütün ilaç ve aşıların yan etkileri olabilir. Bu etkiler hafif veya ciddi düzeyde görülebilir. Ağrı, ateş ve aşının yapıldığı yerde kızarıklık gibi hafif yan etkiler daha sık görülür. Ciddi yan etkiler ise nadiren ortaya çıkmaktadır. Tüm çocuklar aşı öncesi risk faktörleri açısından değerlendirilmelidir. Ayrıca aşılama öncesi ağrı kesici, ateş düşürücü gibi herhangi bir ilaç verilmesi gerekli değildir. Aşı sonrası bebekte huzursuzluk ve ateş oluşursa o zaman doktora danışarak ilaç takviyesi yapılabilir.