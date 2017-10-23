Atiba Hutchinson Beşiktaş Başakşehir maçı seremonisine oğlu Noah'la çıktı

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Noah, maçtan önce, A Milli Takım'ın eski oyuncusu ve Boluspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Çetin Erdoğan'ın anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tribünde bulunan annesinin yanına geçti.