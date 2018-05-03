Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 5 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maça 3 puan için çıkacaklarını, son dakikaya kadar yüksek motivasyon ve konsantrasyonla oynayacaklarını belirtti.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor maçında avantajın kısmen de olsa kendilerinde olduğunu aktardı.

Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyduklarını ifade eden Baydar, şunları kaydetti:

"Rakibin güçlüsü zayıfı, küçüğü büyüğü olmaz. Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyuyoruz ve her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda rakibimizin önemli takımlardan puan aldığını görüyoruz. Ancak biz de bu ligin önemli takımlarından biriyiz. Rakibimizle kendi açımızdan final niteliği taşıyan bir karşılaşmaya çıkacağız. Üç puan için sahada ter dökeceğiz. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. Rehavete kapılmadan son dakikaya kadar yüksek motivasyon ve konsantrasyonla Karabük deplasmanını kazasız atlatmak ve bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz."

Baydar, düşme hattındaki diğer takımların aldığı sonuçları takip etmek ve hesap yapmak yerine kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri gerektiğini vurguladı.

"BU ZORLU SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Konyaspor camiasının yapması gereken tek şeyin oynanacak maça odaklanmak olduğuna işaret eden Baydar, şu değerlendirmede bulundu:

"Avantaj kısmen de olsa bizim elimizde. Bunu iyi değerlendirip sezon sonunda camiamızı mutlu etmeyi hedefliyoruz. Karabükspor maçını kazandıktan sonra inşallah Göztepe karşılaşması için hazırlıklarımıza hemen başlayacağız. O maç üzerine konuşmak için çok erken. Önce önümüzdeki kritik karşılaşmayı kazanalım, bir sonraki hafta da 42 bin taraftarımızla final maçına çıkalım. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kalan maçlarda bize yetecek puanı toplayacaklarına inancımız sonsuz. Birlik olup bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz."