Menajerlerin para hareketlerini merak edenler var.
Şu kadarını söyleyeyim. Paralar “vergi cenneti” olarak bilinen yerlere uçuyor.
Türk futbolunda racon kesen malum menajerlerin önemli bölümü firma adresi olarak “vergi cenneti” diye bilinen yerleri gösteriyor.
Bu şekilde devletimize ödeyecekleri vergiyi ödemiyorlar. Daha doğrusu minimize ediyorlar. Sıfıra yakın ödüyorlar.
Kiminin adresi Marshall Adaları, kiminin Dubai, kiminin de başka yer görünüyor.
Biraz açayım. Her vatandaş gibi menajerlerin de vergi yükümlülüğü var. Herhangi bir menajerin, yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 20-25 oranında değişen gelir vergisi olmak üzere yüzde 40’a varan vergi yükümlülüğü bulunuyor.
Yani... 1 milyon lira gelir elde eden bir menajerin, yaklaşık 400 bin lirasını devletimize vergi olarak ödemesi gerekiyor.
Belirteyim. İsteyen herkes “vergi cenneti” olarak bilinen yerlerde hesap açabilir. Şirket kurabilir. Bunun için o ülkeye gitmeye gerek de yok. İnternet üzerinden işlem yapılabilir. Sadece 1000 dolar yetiyor. Ayrıca yıllık 400 dolar civarında da dosya masrafı var.
Suç mudur, bu tür hesap açmak ya da şirket kurmak? Değildir. Ama bu tür atraksiyonlarla vergiden kurtulmak da vatandaş sorumluluğu açısından ne derece doğrudur acaba!
Futbolcusunu pazarlayan bir menajer, firmasının merkezi olarak diyelim ki Marshall Adaları ya da Dubai’deki adresi gösteriyor. Ardından, orada görevli bir sekreter, faturayı ülkemizdeki kulübe sanal ortamdan iletiyor. Akabinde... İlgili kulüp yöneticileri, menajerin Marshall Adaları ya da Dubai’deki hesabına parayı aktarıyor.
O dandik faturaya ne yazılıyor, kulübün kasasından ne çıkıyor, herkesin insafına kalmış artık.
Paralar, menajerlerle bazı taklacı yöneticiler arasında daha sonra pay edilir mi, diye soracak olursanız eğer... Bilemem! Ama şu kadarını söyleyeyim. Anlı şanlı bazı kulüp yöneticilerimizin de bu gibi yerlerde hesabı var.
İşi sağlama alıyorlar yani... Bu tür yerlerde gizlilik ön planda tutulduğu için... Yarınlarda olası bir savcılık soruşturması öncesi tedbirli davranıyorlar.
Ve! Dün bu satırları yazarken... Karabükspor’da genel koordinatör olarak görev yapmış olan Hakan Ayvaz’ın gözaltına alındığı bilgisi geldi. Hatırlar mısınız, geçen hafta kaleme aldığım “Karabükspor’u böyle bitirdiler” başlıklı köşe yazımın finalinde “Karabükspor dosyası, ülke futbolunda bir milat olacak” şeklinde bir cümleye yer vermiştim.
Konu çok hassas ve gizli olduğu için daha fazla detaya giremiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Çeşitli kulüplerdeki bazı cambaz yöneticiler ve bazı taklacı menajerlerin fena halde tutuştuğunu şimdiden belirteyim. Öyle ki... Tüm servetini başkalarının üzerine aktaran menajerlerden tutun da... Anlaşmalı olarak boşandığı eşinin üzerine paralarını aktaran kulüp yöneticileri bile var.
Tabii bir tek bunlar akıllı! Sanki ortaya çıkmayacak! Kafaları hep cambazlığa çalışıyor.
Son olarak şunu söyleyeyim: Kerameti kendinden menkul bazı kulüp yöneticileriyle... Takla üstüne takla atan bazı cambaz menajerler... Bu camiadan gitmediği sürece... Ülke futbolu iflah olmaz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.