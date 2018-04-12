Menajerlerin para hareketlerini merak edenler var.

Şu kadarını söyleyeyim. Paralar “vergi cenneti” olarak bilinen yerlere uçuyor.

Türk futbolunda racon kesen malum menajerlerin önemli bölümü firma adresi olarak “vergi cenneti” diye bilinen yerleri gösteriyor.

Bu şekilde devletimize ödeyecekleri vergiyi ödemiyorlar. Daha doğrusu minimize ediyorlar. Sıfıra yakın ödüyorlar.

Kiminin adresi Marshall Adaları, kiminin Dubai, kiminin de başka yer görünüyor.

Biraz açayım. Her vatandaş gibi menajerlerin de vergi yükümlülüğü var. Herhangi bir menajerin, yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 20-25 oranında değişen gelir vergisi olmak üzere yüzde 40’a varan vergi yükümlülüğü bulunuyor.

Yani... 1 milyon lira gelir elde eden bir menajerin, yaklaşık 400 bin lirasını devletimize vergi olarak ödemesi gerekiyor.

Belirteyim. İsteyen herkes “vergi cenneti” olarak bilinen yerlerde hesap açabilir. Şirket kurabilir. Bunun için o ülkeye gitmeye gerek de yok. İnternet üzerinden işlem yapılabilir. Sadece 1000 dolar yetiyor. Ayrıca yıllık 400 dolar civarında da dosya masrafı var.

Suç mudur, bu tür hesap açmak ya da şirket kurmak? Değildir. Ama bu tür atraksiyonlarla vergiden kurtulmak da vatandaş sorumluluğu açısından ne derece doğrudur acaba!

Futbolcusunu pazarlayan bir menajer, firmasının merkezi olarak diyelim ki Marshall Adaları ya da Dubai’deki adresi gösteriyor. Ardından, orada görevli bir sekreter, faturayı ülkemizdeki kulübe sanal ortamdan iletiyor. Akabinde... İlgili kulüp yöneticileri, menajerin Marshall Adaları ya da Dubai’deki hesabına parayı aktarıyor.

O dandik faturaya ne yazılıyor, kulübün kasasından ne çıkıyor, herkesin insafına kalmış artık.

Paralar, menajerlerle bazı taklacı yöneticiler arasında daha sonra pay edilir mi, diye soracak olursanız eğer... Bilemem! Ama şu kadarını söyleyeyim. Anlı şanlı bazı kulüp yöneticilerimizin de bu gibi yerlerde hesabı var.

İşi sağlama alıyorlar yani... Bu tür yerlerde gizlilik ön planda tutulduğu için... Yarınlarda olası bir savcılık soruşturması öncesi tedbirli davranıyorlar.

Ve! Dün bu satırları yazarken... Karabükspor’da genel koordinatör olarak görev yapmış olan Hakan Ayvaz’ın gözaltına alındığı bilgisi geldi. Hatırlar mısınız, geçen hafta kaleme aldığım “Karabükspor’u böyle bitirdiler” başlıklı köşe yazımın finalinde “Karabükspor dosyası, ülke futbolunda bir milat olacak” şeklinde bir cümleye yer vermiştim.

Konu çok hassas ve gizli olduğu için daha fazla detaya giremiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Çeşitli kulüplerdeki bazı cambaz yöneticiler ve bazı taklacı menajerlerin fena halde tutuştuğunu şimdiden belirteyim. Öyle ki... Tüm servetini başkalarının üzerine aktaran menajerlerden tutun da... Anlaşmalı olarak boşandığı eşinin üzerine paralarını aktaran kulüp yöneticileri bile var.

Tabii bir tek bunlar akıllı! Sanki ortaya çıkmayacak! Kafaları hep cambazlığa çalışıyor.

Son olarak şunu söyleyeyim: Kerameti kendinden menkul bazı kulüp yöneticileriyle... Takla üstüne takla atan bazı cambaz menajerler... Bu camiadan gitmediği sürece... Ülke futbolu iflah olmaz.