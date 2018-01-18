12 Kasım 2006.

İlhan Cavcav’ın kapısı çalınır. Gelen bir menajerdir. Cavcav’a şunu söyler:

- “Elimde çok iyi bir futbolcu var. Adı Sandro... Brezilyalı... Sudan ucuz... Sadece 1,5 milyon dolar.”

“Hemen alalım” der Cavcav. Bu menajere çok güvenmektedir çünkü.

2 gün sonra... Cavcav’ın kapısı yine çalınır. İçeri başka biri girer. Kim mi girer? Bir dost...

Bu dost uyarır:

- “İlhan Bey, feci kazıklanıyorsunuz.”

Devamını getirir:

- “Sandro 1,5 milyon dolar etmez... En fazla 800 bin dolar eder.”

Cavcav şaşırır. Sekreterine talimat verir.

- “İlk uçakla Brezilya’ya gideceğim” der.

Ve... İstanbul-Madrid üzerinden Sao Paulo’ya gider.

Sandro’yu izler Cavcav... Beğenir. Fiyatını sorar. “Toplam 800 bin dolar” cevabını alır.

Ertesi günü... Bir maç daha izler Cavcav. Bu maçta da Tozo’yu beğenir. Fiyatını sorar. “Toplam 245 bin dolar” yanıtını alır.

“Kabulümdür” der Cavcav... Tozo’yu da alır.

Bu şekilde... Menajerlerin Ankara’da 1,5 milyon dolara sadece Sandro’yu vermeye çalıştığı bir süreçte...

Toplam 1 milyon 45 bin dolar vererek hem Sandro’yu, hem de Tozo’yu alır. 455 bin dolar da cebinde kalır.

*

Sadece bir örnektir bu... Kona’dan Kuche’ye, Moshoue’den Geremi’ye kadar yüzlerce böyle transfer gerçekleştirdi Cavcav.

Gecesini gündüzüne kattı, müthiş işlere imza attı.

Engin bir futbol bilgisine sahipti... Futbolcuyu yürüyüşünden tanırdı. İyi de pazarlık yapardı.

*

Geçen yıl 22 ocakta vefat etti İlhan Cavcav... 4 gün sonra ölüm yıl dönümü olacak.

Nur içinde yatsın.

Yerine kim seçildi? Murat Cavcav... Oğlu.

Peki, Oğul Cavcav’ın 11 aylık başkanlığında ne oldu? Hiç sormayın.

Bazı dandik futbolculara çuval dolusu para harcandı.

Malum menajerlere tonla para kaptırıldı.

Yanlış transferler yapıldı.

Kulübün kasası önemli ölçüde boşaldı.

Ligin dibine demir atıldı.

Sezona Ümit Özat’la başlandı, Mesut Bakkal’la devam edildi, tekrar Ümit Özat getirildi. Zikzak çizildi. Rüzgara göre yön verildi.

Yönetim kurulundaki bazı isimler, “Böyle yönetim olmaz” diye, istifa etti. Olağanüstü kongre için imza toplandı. Sonra topa basıldı.

Huzursuzluk had safhaya ulaştı.

Taraftar küstürüldü, aleyhte tezahürat yoğunlaştı. Taraftar, Ümit Özat’la kapıştı.

*

Gereksiz oyuncular alındı. Öyle ki... Getirdiği futbolcularla yetinmeyen bir menajer, “Belki oynar, belki patlar” diye... Kendi oğlunu bile Gençlerbirliği’ne kiralık verdi!

Ama, ne yazık ki hiçbir yerde patlayamayan bu genç futbolcu, Gençlerbirliği’nde de 1 dakika oynayamadı, yine patlayamadı.

*

Ligin ilk yarısında kadroda 16 yabancı futbolcu vardı. Önemli bölümü sırtüstü yattı. 14’üne lisans çıkartılabildiği için de... Geri kalan 2’si Ankara Etlik’te keyif çattı.

*

Gençlerbirliği halen 17. sırada bulunuyor.

Ve bu sezonun adı, İlhan Cavcav Sezonu.

*

Sayın Murat Cavcav... Gençlerbirliği başkanlık koltuğu birbirinden değerli kongre üyeleri tarafından emaneten size verildi. Haliyle... Emaneti iyi korumanız gerekiyordu.