Atletico Mineiro - Cruzeiro rakamlar

Brezilya Serie A maçında Atletico Mineiro ile Cruzeiro, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Atletico Mineiro 10 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Cruzeiro 7 puanda ve 8. sırada. Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cruzeiro son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 292 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Mineiro galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Cruzeiro galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Atletico Mineiro son hafta oynanan Cruzeiro maçında 0-1 yenildi.

Cruzeiro ise Atletico Mineiro maçında 0-1 kazandı.

Atletico Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Atletico Mineiro, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Cruzeiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Cruzeiro, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.