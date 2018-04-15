AVM arzı 12.3 milyon metrekareye ulaştı

JLL Türkiye’nin, 2018’in ilk çeyreğinin mercek altına alındığı ‘Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu’na göre perakende, A sınıfı ofis piyasası, lojistik ve turizm sektörlerinde bir yıl öncesine göre sayısal anlamda büyüme söz konusu.



Rapora göre 2018’in ilk çeyreğinde AVM arzı 405 merkezde 12.3 milyon metrekareye ulaştı. Bu rakam, 2017’nin ilk çeyreğinde 375 merkezde 11.2 milyon metrekare olarak hesaplanmıştı. İstanbul, Toplam Kiralanabilir Alan (TKA) kapsamında yüzde 37 ile önemli bir pay sahibi konumunda. JLL uzmanlarına göre geçtiğimiz yıllarda önemli bir durgunluk yaşayan perakende pazarı, yatırımcıların teşviklere yönelik olumlu yaklaşımı ve ‘Pop-up’ mağazalar gibi kısa vadeli çözümler sayesinde toparlanma eğilimini göstermeye devam etti.



Yeni ofis projelerinde tercih Anadolu Yakası



JLL’nin çalışmasında A sınıfı ofis pazarına ilişkin veriler de yer aldı. İstanbul’daki A sınıfı ofis arzı 2017’nin ilk çeyreğinde 4.9 milyon metrekare iken, bu yıl 5.3 milyon metrekareye ulaştı. Anadolu yakası, inşaat halindeki yeni ofis projelerinin yüzde 78’ine ev sahipliği yapıyor. Kurumsal ofis kiracıları daha düşük kira seviyeleri için ‘kontrat devam ederken yeni bir kontrat görüşmesi sürecine girme eğilimi gösteriyor. Bazı yabancı şirketlerin de dekorasyon maliyeti avantajı ve kontrat iptalinin esnekliği gibi nedenlerden ötürü hazır ofisleri tercih ettiği görülüyor.



Lojistik arzında kesintisiz büyüme devam ediyor



İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarındaki toplam lojistik arzı, bir yıl öncesine göre 612 bin metrekare artarak 9.96 milyon metrekareye ulaştı. 2017’nin ilk çeyreğinde kurumsal şirketler 10.000-20.000 metrekare aralığındaki depolara ilgi gösterirken, orta ölçekli firmaların talebinin 2.500-5.000 metrekare büyüklüğündeki depolar üzerinde yoğunlaştığı gözlendi.



İstanbul eski günlerine dönüyor



Araştırma raporunda, İstanbul özelindeki turizm rakamları da paylaşıldı. 2018 Ocak-Şubat döneminde İstanbul’a gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki seneye göre yüzde 59 oranında artış gözlendi. Yabancı yolcu sayısında ise yüzde 23’lük bir artış söz konusu. İstanbul ‘genel’ otel doluluk oranı performansı bir yıl öncesine göre yüzde 38 oranında pozitif ivme kazandı ve genel doluluk oranı yüzde 65’e ulaştı. Günlük oda fiyatı ise yüzde 8 artarak 70.3 Euro seviyesine geldi.

Bu Konu İle İlgili Haberler