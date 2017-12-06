AVM ciro endeksi ekimde yüzde 16,2 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı.
Buna göre, ciro endeksi 2017 Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16,2 artış kaydederek 237 puana ulaştı.
AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ekim 2017’de İstanbul'da bin 55 TL, Anadolu’da 803 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 904 TL’ye yükseldi.
Ekim ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı diğer alanlar kategorisinde yaşandı. Yapı market, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik gibi birçok kategoriyi içinde barındıran diğer alanlar kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 18,3'lük artış kaydetti.
Geçen yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki teknoloji kategori ciroları yüzde 17,1, giyim kategori ciroları yüzde 17, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 13,1, ayakkabı kategori ciroları yüzde 11,1 ve hipermarket kategori ciroları yüzde 9,3 artış gösterdi.
Ekim 2017 verileri, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1'lik azalış olduğunu ortaya koydu.
AYD Başkanı Hulusi Belgü, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekim ayı ile başlayan yılın son çeyreğinin, AVM’ler açısından alışverişin en yoğun olduğu dönem olarak karşılarına çıktığını, gerçekleşen ciro artışında da bunu görebildiklerini belirtti.
Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ciro endeksinin yüzde 16,2'lik artış kaydederken, ekim ayı enflasyon oranının yüzde 11,9 ile ciro endeksinin altında seyrettiğini bildiren Belgü, şunları kaydetti:
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