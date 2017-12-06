AVM ciro endeksi ekimde yüzde 16,2 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, ciro endeksi 2017 Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16,2 artış kaydederek 237 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ekim 2017’de İstanbul'da bin 55 TL, Anadolu’da 803 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 904 TL’ye yükseldi.

Ekim ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı diğer alanlar kategorisinde yaşandı. Yapı market, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik gibi birçok kategoriyi içinde barındıran diğer alanlar kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 18,3'lük artış kaydetti.

Geçen yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki teknoloji kategori ciroları yüzde 17,1, giyim kategori ciroları yüzde 17, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 13,1, ayakkabı kategori ciroları yüzde 11,1 ve hipermarket kategori ciroları yüzde 9,3 artış gösterdi.

Ekim 2017 verileri, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1'lik azalış olduğunu ortaya koydu.

AYD Başkanı Hulusi Belgü, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekim ayı ile başlayan yılın son çeyreğinin, AVM’ler açısından alışverişin en yoğun olduğu dönem olarak karşılarına çıktığını, gerçekleşen ciro artışında da bunu görebildiklerini belirtti.

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ciro endeksinin yüzde 16,2'lik artış kaydederken, ekim ayı enflasyon oranının yüzde 11,9 ile ciro endeksinin altında seyrettiğini bildiren Belgü, şunları kaydetti:

Bu durum perakendeci açısından olumlu bir hava estirmekle birlikte ciro verimlilik endeksi de hem Anadolu’da hem de İstanbul’da bu yılın eylül ayı ile kıyaslandığında ciddi bir artış yaşandığını gösterdi. Ek olarak kategori bazında incelendiğinde en yüksek artışın diğer alanlar kategorisinde yaşanması, ziyaretçilerin giyim, teknoloji, ayakkabının yanı sıra mobilya, kozmetik, eğlence alışverişlerinde de yoğun bir şekilde AVM’leri tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu, uzun vadede AVM’ler ve AVM’lerde faaliyetlerini sürdüren bu markalar için oldukça sevindirici bir durum. Hulusi Belgü

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