Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 13'üncü maddesi kapsamında, kentteki bütün AVM'lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile her yıl 1 Ocak günü kapalı olması yönünde karar aldı. Yine kentteki AVM'lerin 10.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet göstermesi kararlaştırıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) de Antalya Valiliği'ne başvurarak Ankara'daki kararın kentte de uygulanması yönünde talepte bulundu. Esnafın da yoğun talebinin ardından Antalya Valiliği, AVM'lerin Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günü ile 1 Ocak günü kapalı tutulması kararı aldı.

KARAR İPTAL EDİLDİ, KAYMAKAMLIKLAR BİLDİRDİ

Ancak bu karar bugün iptal edildi. İptal kararı ise kaymakamlık tarafından AVM'lere bildirildi. Her kaymakamlık kendi bölgesindeki AVM yönetimini telefonla arayarak kararı tebliğ etti. Tebligatın ardından kentteki AVM'ler bayramın birinci günü saat 13.00'ten itibaren kapılarını müşterilerine açacak.



AVM'lerin kapatılması konusunda üyelerinin talebiyle girişimde bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, konuyla ilgili kendilerine henüz bilgi gelmediğini söyledi.