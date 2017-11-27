Avrasya Tüneli'ni kullananlar dikkat! Mahkeme kararı verdi

Avrasya Tüneli'ni kullanan bir kozmetik şirketi adına kayıtlı 34 AP 4999 plakalı araçla ilgili tüneli işleten şirket, ihlalli geçişleri belirten bir ihtarname gönderdi. İhtarnamede, aracın 13 kez tünelden geçişte ücretini ödemediği belirtilerek, geçiş ücretlerinin 10 katı tutarındaki cezanın ödenmesi talep edildi.



Ancak kozmetik şirketi yetkilileri, aynı aracın aynı OGS ile aralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Muallimköy-Samandıra, Mualimköy-Orhanlı otoyollarının da bulunduğu bazı ücretli yolları kullandığını kaydetti. Aynı OGS ile diğer paralı yollardan geçişte ücretin tahsil edildiğini belirten şirket yetkilileri cezaya itiraz etti. Geçiş ücretlerini de ödemek istedi. Ancak bu kez ücretlerin ‘cezadan bağımsız ödenememe' ilkesine takıldı.

Mahkemeye başvuruda bulunan şirket, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de HGS/OGS teknik arızası nedeniyle ödenemeyen geçiş ücretleriyle ilgili katlanan cezaların sürücüden talep edilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, davaya konu 215.80 TL tutarındaki geçiş ücretlerinin cezasız ödenmesi için de tevdi yeri olarak Vakıfbank Adliye Şubesi'nde bir hesap açılmasına karar verdi.



Kararı değerlendiren avukat Hasan Doğan ise şu açıklamalarda bulundu:



"Bu kararla sürücüler, OGS/HGS'lerinde yeterli bakiye olduğunu, yani ödeme yapılamamasının teknik arızadan kaynaklandığını ispat ettikleri takdirde sadece geçiş ücretlerini ödeyerek bu cezalardan kurtulabilecek."

Milliyet

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