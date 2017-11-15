Avrupa bunu konuşuyor: 'Rusya tehdidi' geri geldi!

Almanya'nın istihbarat örgütü Federal Haberalma Servisi'nin (BND) başkanı Bruno Kahl, Rusya'nın artan gücüyle ilgili açık bir uyarı yaptı.

Münih'te yaptığı konuşmada sıra dışı bir şekilde açık ifadeler kullanan BND Başkanı Kahl, "Rusya'da Avrupa'nın güvenliği için bir ortak yerine, potansiyel bir tehdit görüyoruz. Dünya siyasetindeki aktör Rusya geri döndü ve rahatsız edici bir komşu olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Avrupa'daki öncü rolünü yeniden kazanmak istediğini belirten Kahl, "Buna AB'yi zayıflatmak ve ABD'yi geriletmek de dahil. Ve özel olarak bu ikisinin arasını açmak." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA: RUS İSTİHBARATI BİLGİ TOPLUYOR

Rusya'nın artan etkisinden ve yürüttüğü faaliyetlerin gündemde olduğu tek Avrupa ülkesi Almanya değil.

Hollanda İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisinin yaptığı araştırmalar sonucunda ülkede organize bir şekilde Rus istihbarat elemanlarının bulunduğunu ve bunların toplumun çeşitli kesimlerinden Rusya'nın çıkarına yönelik bilgi topladıklarını belirtti.

Ollongren, Rus istihbarat elemanlarının, klasik istihbarat operasyonlarının yanı sıra Hollanda halkını yalan haber ve yanlış bilgiyle etkilemek için dijital araçları da kullanıldığını aktardı.

Rus yanlısı bir kamuoyu oluşturmak için "yalan haber" yazan siteler bulunduğunu kaydeden Bakan, bunların, üç yıl önce Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülen MH17 sefer sayılı uçakla ilgili yanlış bilgi verdiğini iddia etti.

Ollongren ayrıca, bu duruma karşı bazı medya ve teknoloji şirketleri ile bir araya gelerek bu tür siyasi etkilerin nasıl önleneceğine dair çözüm arayışları içerisine gireceklerini kaydetti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Theresa May de Rusya'yı bilgiyi bir silah olarak kullanmakla suçlamış ve 'Ne yaptığını biliyoruz. Başaramayacaksınız' ifadelerini kullanmıştı.

May yaptığı konuşmada, "Rusya'ya basit bir mesajım var. Ne yaptığını biliyoruz ve başaramayacaksın çünkü demokrasilerimizin direncini, açık ve özgür toplumların kalıcı cazibesini ve Batılı milletlerin bizi birleştiren ittifaklara bağlılığını hafife alıyorsun. Rusya, bilgiyi silahlaştırmaya çalışıyor. Rusya, devlet medyası eli ile Batıda karışıklık yaratmak ve kurumlarımızın altını oymak için yalan haberler yapıyor ve fotoshoplanmış fotoğraflar kullanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova ise May'e verdiği yanıtta, İngiliz toplumunun ülkenin Avrupa Birliği'nden çekilme süreci ve iç bölünme ile bağlantılı olarak kötü zaman geçirdiğine işaret ederek, "Toplumun dikkatini dağıtmak için bir dış düşmana gerekli olduğu ve bu düşmanın da Rusya olarak seçildiği tamamen anlaşılmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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