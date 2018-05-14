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CSKA Moskova, Ahmed Musa'yı kulüpte tutmak istiyor. Rus ekibinin sportif direktörü Roman Babayev Championat'a yaptığı açıklamada: "Ahmed Musa'nın bizle kalmasını istiyoruz. Eğer Leicester City, bizim teklifimizden daha karlı bir teklif alırsa bu transfer zora girecek. Musa'yı kiralamak değil satmak istiyorlar. Ancak biz de onu kulüpte tutmaya çalışacağız" dedi.