astronottan çocuklarına dava

Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin (88), üç çocuğundan ikisine ve eski menajerine dava açtı. Andrew ve Janice Aldrin, babalarının Alzheimer olduğu gerekçesiyle velayetinin kendilerine verilmesi için başvuruda bulunmuştu. Gazete Habertürk'ün haberine göre Buzz Aldrin, iki çocuğunun ve menajerinin kendi hesapları ve kredi kartlarından izin almadan yüklü harcamalar yaptıklarını ileri sürüyor.

Buzz Aldrin