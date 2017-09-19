Ayçiçeğinden yılda 2 milyon lira kazanıyor

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Buranın çekirdeği başka bölgelerle aynı ama bizim bu çekirdek biraz daha lezzetli alıcısı iyi. Şuan bizim bizim ekip var 20 kişi, hasat yapanlar var 80 kişi toplam 100 kişi çalışıyor burada" diye konuştu.