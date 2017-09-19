Aykut Kocaman'dan tebrik

Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularını sıcak ve nemli havaya rağmen gösterdikleri mücadeleden ve aldıkları skordan dolayı tebrik etti. Deneyimli hoca, oyuncularının çok iyi iş çıkardıklarını belirtirken, “Bu akşamın en önemli yanı takım ruhunu hissetmeye başladık. İnadınız, oyundan düşmemeniz, mücadeleniz beni çok sevindirdi. Bu şekilde yaptığımız çalışmaların karşılığını alacağız. Kendinize güveniniz arttıkça daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

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