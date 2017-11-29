Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe Adana Demirspor maçı açıklamaları

Ülker Stadı'nda oynanan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Ligde devrenin sonuna yaklaşırken, en sıcak evresinde böyle bir galibiyet, rövanş maçı öncesinde o sıcaklığın içinde bizim için ciddi bir avantaj oldu. Nefes alma rahatlığı verecek. Çok büyük bir avantaj sağladık. Beklediğimizin çok üstünde bir skor oldu. Maçın genelinde ciddi oynamaya çalışan, ne yaptığını bilen bir takım görünümündeydik. Bu da çok net bir şekilde skora yansıtı. Bunu moral anlamında Kasımpaşa maçına taşımak en büyük amacımız olacak." diye konuştu.

Mehmet Ekici'nin kas sakatlığı yaşadığını aktaran Kocaman, "Mehmet Ekici, sakatlığını ilk söylediği anda dışarı aldık. Ne olduğunu kestirmek zor. Yarın daha net belli olabilir. Kas problemi gibi gözüküyor. Valbuena'nın nispeten hazır hale gelmesi, pozisyon bulma ve gol atma açısından yardımcı olacaktır. Alper'in sezon başındaki görüntüsüne doğru hamle yapması ve öz güveni yakalaması, bizim açımızdan ligin en kritik maçı öncesi bir artı puan sayılabilir. Umarım öyle olur." ifadelerini kullandı.

"OĞUZ UMARIM DEVAMINI GETİRİR"

Deneyimli teknik adam, maça ilk 11'de başlayan genç oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin ile ilgili, "Oğuz Kağan, çok şey vaat eden oyunculardan biri. En önemli tarafı zihinsel olarak çok güçlü olması. Bunu ileri safhaya taşıyacak gibi gözüküyor. İyi bir yolculuğa başladı. Umarım devamını getirir. Kulübün değerlerini taşıyacak, gelenlere aktaracak köklü oyunculara ihtiyaç var. Onlardan biri olur gibi görünüyor. Umarım bizi yanıltmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile yapacakları maç öncesi forvette yaşadıkları sıkıntılara değinen Aykut Kocaman, "Janssen cezalı olduğu için kesinlikle yok. Soldado'nun son durumunu yarın kontrol edeceğiz. Ondan sonra bakacağız. Onun durumuna göre bir seçim yapacağız. Büyük oyuncuların katkılarını gözardı etmiyorum ama takım gücüne çok daha inanıyorum. Bu tip durumlar için 10 kişiden 12 kişilik iş verimliliği ve enerji çıkarabilecek duruma gelmemiz lazım. Şu an burada olduğumuzu söylemem zor. Bireylerden ziyade grubun oyunu kazanmak için yüksek enerjinisi bir araya toplamak olacak." şeklinde görüş belirtti.

OZAN TUFAN'LA İLGİLİ

Aykut Kocaman, son dönemde forma vermediği Ozan Tufan ile ilgili, "Ozan ile ilgili anlatacağım çok fazla şey yok. Çünkü kendisiyle konuştum. Kendisine söylediğim şeyleri paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Adana Demirspor taraftarlarının maç boyunca takımlarını desteklemesiyle ilgili, "Adana Demirspor'un hakikaten harika bir taraftarı vardı. Maça mükemmel bir renk kattılar. İçten bir teşekkürü hak ettiler." diyerek sözlerini tamamladı.

"HEDEFİMİZ TFF 1. LİG'DE BAŞARI"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazit, ilk hedeflerinin TFF 1. Lig'deki hedeflere ulaşmak olduğunu söyledi. Teknik direktörlük görevine yeni geldiğini hatırlatan Bayazit, "Bizim için çok ani bir birliktelikti. Oyuncularla 2 gündür birlikteyiz. Çok fazla çalışma imkanımız olmadı. Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynamak kolay değil. Oyuncularımız iyi niyetle ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Bizim asıl mücadelemiz kendi ligimizde. Oradaki durumumuzu düzeltip, kendi kulvarımızda hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Maç boyunca kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür eden Timuçin Bayazit, "Buradaki mücadeleye, oyuna ve skora göre oyuncularımızı değerlendirecek pozisyonumuz yok. Kendi işimize bakacağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Skor biraz ağır oldu ama amaçlarımıza ulaşmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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