Şenol Güneş, Ali Palabıyık'a küfür etti

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Kocaman, bu diyalogla ilgili “Ne olduğunu çözemedim. O sırada Cenk’in topu Isla’ya attığını gördüm. Diğer kulübeye bakan bir insan değilim. Herkes kendi işini yapması gerekir. O an göz göze geldik. Ne anlatmak istediğini analamadım. Olayın ne olduğunu anlamak için ‘Bana mı söylüyorsun?’ diye sordum. Polemiğe gerek yok. Ne söylediğini anlamadım” diye konuştu.