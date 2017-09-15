‘Ayla’ Toronto’da seyirciyi ağlattı

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, ABD’de gelecek yıl yapılacak 90. Akademi Ödülleri için Türkiye’nin Oscar adayı seçilen “Ayla” filmi, Kanada’nın Toronto kentindeki festivalde özel gösterimde izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Can Ulkay’ın yönettiği film, 42. Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) market bölümünde sektör ileri gelenlerinin beğenisine sunuldu.

Gösterim sonrası değerlendirmelerde bulunan Ulkay, hikâyenin iki kahramanı Astsubay Süleyman ve Ayla’nın halen hayatta olduğunu kaydetti. Filmin sevgi, ayrılık ve arkadaşlık temeli üzerine kurulduğunu aktaran Ulkay, “Bu ögeleri film boyunca ön planda tutmaya çalıştık. Filmde yansıtmak istediğimiz ana unsur ise Türk insanının içinde yaşattığı insanlık sevgisi. Asker ya da başka biri, bizim için önemli olan oradaki bir kıza sahip çıkmamız ve onu kurtarmamızdır” ifadelerini kullandı.

‘AYAKTA GÖZYAŞLARIYLA ALKIŞLADILAR’

TIFF’nin kendileri için Oscar’a giden başlangıç taşlarından biri olduğuna değinen Ulkay, “Filmler için hep ‘Ayakta alkışlandı’ denir. Filmimizi izleyenler ayakta ama gözyaşları ile alkışladılar. Filmin sonunda herkes ağlıyordu. Bizim filmimizin bir özelliği var; ağlamayan yok. Bütün katılımcılar gösterimden ağlayarak çıktı. Bunun nedeni, insanların böyle duygu ve sevgi yüklü, insani değerleri ön plana çıkaran eserlere ihtiyacının olması” diye konuştu.