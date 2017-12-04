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Aralık 2017 aylık burç yorumları

04.12.2017 - 09:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hande Kazanova yorumuyla Aralık ayı astroloji haritanız...

  • 1 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Aralık ayı burç yorumları
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    Koç Burcu: 

    Aralık ayı fikir ve düşüncelerinizin önem kazandığı, farklı kültürlerden etkilendiğiniz, gelecek sorumluluklarınızı oluşturduğunuz bir ay sevgili Koç ve yükselen Koçlar. 

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  • 2 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Aralık ayı burç yorumları
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    Harekete geçtiğiniz her tür konuda işlerinizi bir an önce halledin zira 03 Aralık’ta merkür geriliyor. Yabancılarla yapılacak işlerinizde, hukuk, medya, yayıncılık alanlarınızda harekete geçmek yerine işlerinizi tamamlamak önemli olsun. Bu alanlarınızda bazı iletişim sıkıntılarınız devrede olabilir. Bu alandaki önemli sorumluluklar 06-15-16 aralık ta devrede. 

  • 3 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Aralık ayı burç yorumları
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    09 Aralık sonrasında enerji alanlarınız değişiyor. Ortak parasal konularda mücadele ve uğraşlarınız devrede olabilir. Parasal konularda enerjinizi ortaya koyacaksınız.

  • 4 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Aralık ayı burç yorumları
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    18 Aralık’ta uzak yolculuklar, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, hukuk alanlarınızda bir yeniay oluşacak. Bu yeniay bu alandaki kararlarınızı devreye sokmanız için sizi kışkırtabilir yalnız 23 Aralık’ a kadar işlerinizi tamamlayın ve mümkünse 23 Aralık sonrası yenilikleri hayatınıza sokun.

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  • 5 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Aralık ayı burç yorumları
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    20 aralık’tan sonra kariyer alanlarınıza geçen Satürn 7 yıllık dönemi size gözden geçirtecek. Önünüzdeki 2.5 yıl boyunca işinize ve kariyerinize odaklanacak, önemli sorumluluklarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. 21- 25 Aralık ta önemli bir iş sorumluluğu omuzlarınıza binebilir.

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