Hande Kazanova yorumuyla Aralık ayı astroloji haritanız...
1
1|60
Koç Burcu:
Aralık ayı fikir ve düşüncelerinizin önem kazandığı, farklı kültürlerden etkilendiğiniz, gelecek sorumluluklarınızı oluşturduğunuz bir ay sevgili Koç ve yükselen Koçlar.
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2
2|60
Harekete geçtiğiniz her tür konuda işlerinizi bir an önce halledin zira 03 Aralık’ta merkür geriliyor. Yabancılarla yapılacak işlerinizde, hukuk, medya, yayıncılık alanlarınızda harekete geçmek yerine işlerinizi tamamlamak önemli olsun. Bu alanlarınızda bazı iletişim sıkıntılarınız devrede olabilir. Bu alandaki önemli sorumluluklar 06-15-16 aralık ta devrede.
3
3|60
09 Aralık sonrasında enerji alanlarınız değişiyor. Ortak parasal konularda mücadele ve uğraşlarınız devrede olabilir. Parasal konularda enerjinizi ortaya koyacaksınız.
4
4|60
18 Aralık’ta uzak yolculuklar, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, hukuk alanlarınızda bir yeniay oluşacak. Bu yeniay bu alandaki kararlarınızı devreye sokmanız için sizi kışkırtabilir yalnız 23 Aralık’ a kadar işlerinizi tamamlayın ve mümkünse 23 Aralık sonrası yenilikleri hayatınıza sokun.
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5
5|60
20 aralık’tan sonra kariyer alanlarınıza geçen Satürn 7 yıllık dönemi size gözden geçirtecek. Önünüzdeki 2.5 yıl boyunca işinize ve kariyerinize odaklanacak, önemli sorumluluklarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. 21- 25 Aralık ta önemli bir iş sorumluluğu omuzlarınıza binebilir.
6
6|60
Boğa Burcu:
Aralık başında beraber çalıştığınız insanlara karşı isyankar davranışlardan kaçınmalısınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu ay ortak parasal sorumluluklarınıza odaklandığınız, bu alanlarda bazı konuları gözden geçireceğiniz bir ay olacak.
7
7|60
03 Aralık’ta sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla yapılacak ortaklaşa iş konularında parasal anlamda kandırılmalara, sıkıntılara, dağılmalara açık olacaksınız. Bu süreçte yine borç alıp vermemeye özen gösterin ve bir arkadaşınız size bir iş teklifinde bulunursa da şartların netliğinden emin olmaya çalışın. Zira bu tarihte elinize bir para geçebilir.
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8
8|60
Bir yandan da bu Tarihte merkür ortak parasal alanlarınızda gerilemeye başlayacak. 03-23 Aralık tarihleri arasında önemli bir parasal yükümlülüğüm, kredinin, borcun altına girmemeye çalışın. Girecekseniz şartları birkaç kez gözden geçirmelisiniz.
9
9|60
09 Aralık’ta özel hayatınızda daha mücadeleci bir döneme geçiyorsunuz. Bir yandan bu alandaki fırsatlarınız artabilir, diğer yandan saman alevi gibi sevdiğinize karşı çabuk parlayabilir ve onun hayatını değiştirmek isteyebilirsiniz, tam tersi de söz konusu olabilir. 18 Aralık’taki yeniay, ortaklaşa parasal konularda yeni adımları karşınıza getirecek. Yani borç ve kredi almak istiyorsanız, kapılar aralanabilir ama merkür hala geriliyor, bu yüzden birkaç gün beklemek faydalı olabilir. 23 Aralık’tan sonra harekete geçmelisiniz.
10
10|60
20 Aralık’ta Satürn Oğlak burcuna geçiyor. Eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak işler, ticaret, medya, hukuk, uzak çevre alanlarınızda ve gelecek planlarınızda çok önemli derslerle karşılaşacağınız bir 2.5 yıllık döngüye giriyorsunuz. Satürn’den alacağınız destekle adımlarınız ve hayat girişimlerinizin büyüyeceğini bu süreçte göreceksiniz. 25 Aralık’ta ortaklaşa parasal konularda bir sorumluluk üstleneceksiniz. Bu sorumluluk önemli bir işi karşınıza getirebilir. Bu sorumluluğun altına gönül rahatlığıyla girin çünkü hayat ve şartlar sizi her anlamda destekleyecek.
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11
11|60
İkizler Burcu:
Aralık başında sosyal çevreniz ve özel hayatınız arasındaki dengeyi iyi sağlamalısınız sevgili ikizler ve yükselen İkizler. Özel hayatınıza odaklandığınız bu ay evliliğiniz veya ilişkinizdeki olayları gözden geçirmeli, sorumluluklarınızdan kaçmamalısınız.
12
12|60
03 aralık’ta Merkür ikili ilişkiler ve evlilik alanlarınızda gerilemeye başlıyor. İletişiminizi bu dönemde sevdiğiniz insanla net tutumanız çok önemli, önceki sıkıntı ve problemler bu süreçte ortaya çıkabilir. Çıkarsa çözmekten kaçınmayın. Evliliğe adım atmayın. Sevdiğiniz insanla ilişkinizde bu dolunay biraz sıkıntılara açık olabilirsiniz. Birbirinize karşı dürüst olmak sizi olası sıkıntılardan koruyacak. Daha önceden halletmeniz gereken yeniden karşınıza dikilen bir problemin sorumluluğu 06 aralık’ta gündeme gelebilir.
13
13|60
Sizi değiştiren, esnekleştiren arkadaşlarınızdan zor zamanlarınız yardım istemek zor olmamalı. Çevrenizden faydalanacağınız tarihler 06-10-16-21 Aralık zamanları. İlişkinizi yenilemek veya ilişkinizi daha güzel bir noktaya taşımak için bu tarihlerden faydalanın.
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14
14|60
09 Aralık’tan sonra enerjinizi iş ve hizmet alanlarınıza yönlendireceksiniz. Bu dönemde hızlı ve aktif çalışmaktan kaynaklı olarak sağlığınızı önemsemeyebilirsiniz. Siz önemsemedikçe enfeksiyonel, bulaşıcı hastalıklarla uğraşılarınız artabilir. Yoga, meditasyon rahatlamanızı ve biraz yavaşlamanızı sağlayabilir.
15
15|60
18 Aralık’ta oluşan yeniay, özel hayatınızda almanız gereken kararları karşınıza getirirken, önemli başlangıçlar ve adımlar için 23 Aralık’ı beklemeniz faydalı olabilir. 20 Aralık’ta Satürn burç değiştiriyor ve artık 2.5 yıl boyunca sizi ortaklaşa parasal alanlarda yola getirmeye başlayacak. Önemli değişim ve dönüşümlere açık bir döneme giriyorsunuz. Ortaklaşa parasal sorumluluklarınızı üstlenecek, bir borcun altına girecek, başkalarının parasal kaynaklarının zorunluluklarıyla uğraşacaksınız. 25 aralık’ta çocuğunuzun veya aşk hayatınızın parasal sorumluluğunu üstleneceksiniz.
16
16|60
Yengeç Burcu:
Aralık ayında ful kapasite çalışıyorsunuz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Günlük hayatınızın ritminde önemli sorumluluklar karşınıza gelebilir. Önemli işlerinizi 03 Aralık’ kadar toparlamalısınız. Satürn size işin gerekliliklerini, zorluklarını yaklaşık 2.5 yıldır karşınıza getiriyor artık son sınavlardasınız, bu sınavları, testleri geçmek bu ay sizin için önemli olacak.
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17
17|60
03 Aralıkta merkür geriliyor, iş hayatınızdaki ifade de sıkıntıları ve aksilikleri karşınıza getirebilir. Artık biliyorsunuz Merkür gerilerken yeni bir işe başlamamalıyız ama bazen hayatın gerekleri bunu karşımıza getirebilir, öyle bir durumda şartları iyice gözden geçirerek adım atmaya çalışmalısınız.
18
18|60
03-23 Aralık tarihleri arasında eski ve tamamlanması gereken işlerinizin üzerine düşebilirsiniz. Bir yandan da Merkür sağlığınızda eski sıkıntı ve problemleri karşınıza getirebilir. Sağlık kararlarınızı bu dönem almak yerine, kontrollerinizi yaptırmak, sağlığınızı yeniden düzenlemek daha önemli olsun.
19
19|60
İş alanlarınızda olumlu tarihler 06-13-15-16 Aralık tarihleri. Merkür’ün gerilediğini unutmadan hareket etmelisiniz. 09 Aralık ta aile alanlarınızdan çıkan Mars aşk evinize girecek. Eğlenceli bir dönem başlıyor. Keyfe, aşka, çocuğunuza daha fazla enerjinizi harcayacaksınız ama bir yandan aralık ayındaki iş yoğunluklarınız sizi tüketebilir. Disiplinli ve planlı olursanız her zaman bir yol bulunur sevgili yengeçler.
18 Aralık’ta oluşan Yeniayla birlikte iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda yenilikler karşınıza gelebilir veya siz bu alanlarda adım atmak isteyebilirsiniz. 23 Aralık’a kadar büyük adımlardan uzak durun.
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20
20|60
20 aralık’tan sonra Satürn evlilik ve ikili ilişkiler alanlarınıza giriyor. 2.5 yıllık süreçte ilişkilerinizin sağlamlılığı test edilebilir. Evlilik, ikili ilişkiler, özel hayatınızla ilgili önemli deneyimler yaşayacaksınız. Bu alandaki sorumluluklarınız 25 Aralık ta devrede. Kendinizi sevdiğinize ve onun sorumluluklarına adayabilirsiniz.
21
21|60
Aslan Burcu:
Aşk ve eğlence, keyif ve çocuklarla ilgili konular aralık ayının konularından Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu alanlarınızda önemli sorumluluklar karşınıza gelebilir veya eski olaylar üzerinden ilerleyebilirsiniz. Bu alandaki yükümlülükleriniz hayatı size sorgulatabilir veya karamsarlığınızı arttırabilir, yarım kalan konuları tamamlamak için 23 Aralık’a kadar vaktiniz olacak.
22
22|60
03 Aralıktan sonra aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Eski aşklar, görüşmeler karşınıza gelebilir. Varsa çocuğunuzla olan iletişiminizde de dikkatli olun. Meseleleri çok büyütmeyin. Kreatif yönlerinizde yaratıcılığınız artarken daha önceden konuştuğunuz işler üzerine eğilebilirsiniz.
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23
23|60
09 Aralıktan sonra enerjinizi evinize ve ailenize yönelteceksiniz. Bu dönemde evinizde su işleri ve sıkıntılarıyla uğraşabilirsiniz. Nem, rutubet konuları devrede olabilir. Ev hayatınızda devamlı bir hareket olabilir ama etkili ve güçlü yapınızla yapılması gerekenleri kolay halledebilirsiniz.
24
24|60
Sevdiğinizle, çocuğunuzla yapılacak seyahatler 10-16-21 Aralık ta karşınıza gelebilir. Güzel planlar içinde olacaksınız. Aşk hayatınızda güzel konuşmalar 15 aralık ta devrede olacak. Önemli adımlar teklifler 18 Aralık’taki yeniay zamanı hızlanabilir ama merkür düzelene kadar birkaç gün daha beklemek faydalı olacak.
25
25|60
20 Aralık’tan sonra satürn iş, hizmet alanlarınızda 2.5 yıl boyunca sizi test etmeye başlıyor. İşinizi ve yapacaklarınızı gözden geçirecek, gerçekten sizi mutlu eden mesleğin, işlerin peşinden koşacaksınız. Satürn ün sağlık alanlarınıza girmesiyle birlikte, sağlığınızda kronikleşmiş bazı hastalıklar karşınıza gelebilir. Kendinizi ve sağlığınızı yeniden düzenlemeli, sağlığınızı gözdem geçirmelisiniz. 2.5 yıl boyunca kendinize gereken özeni göstermeyi unutmayın. 21- 25 Aralık ta sağlığınıza dikkat edin.
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26
26|60
Başak Burcu:
Aralık ayı ilginizi yuvanıza ve ailevi konulara yönelteceksiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu alandaki önemli sorumluluklar Aralık başında devrede olsa bile son görevler 06 Aralık’ta karşınıza gelebilir. 03 Aralık’ta merkür ün gerilemeye başlaması, ailenizle olan iletişiminizi sıkıştırabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bu dönemde ev alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa olaylara iyi odaklanın ve yapmak zorundaysanız birkaç kez üzerinden geçerek adımlar atın. Sıkıntılarınızın çözümlerine, tamamlanması gereken konuların halledilmesine 13-15 Aralıkta takın olacaksınız.
27
27|60
03 Aralık’ta kariyerinizde önemli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızdaki bazı gelişmeler her ne kadar algınızı kısıtlasa da kariyerinizdeki gelişmeleri bu dolunayda iyi takip edin, yanıltıcı etkilerden uzak durun.
28
28|60
09 Aralık itibarıyla enerjiniz değişiyor. Mücadele alanlarınızı yakın çevrenizdeki olaylara kaydırıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar sizin hareketlerinizden ve enerjinizden etkilenebilir. Hızlandığınız için herkesin sizin gibi olmasını bekleyebilirsiniz. Tartışmalara ve inatlaşmalara dikkat edin.
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29
29|60
18 Aralık’taki Yeniay ev, aile ve yuvanızla ilgili kararlarınızı uygulamanız için sizi harekete geçirse bile, merkür’ün düzelmesini beklemek uzun vadede fayda sağlayabilir. 23 Aralık’ta merkür düzeliyor. 20 Aralıkta satürn oğlak burcuna geçecek ve aşk hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda size önemli dersler öğretmeye başlayacak. Yaklaşık 2.5 yıl boyunca bu alanlarda sorumluluklarınız devreye giriyor ama nihayet ailevi alandan çıkan Satürn size derin bir nefes aldırabilir.
30
30|60
21-25 Aralıkta aşk hayatınızın sorumluluklarını üstlenecek, daha kontrollü bir şekilde yolunuzda ilerlemek isteyeceksiniz. Varsa çocuğunuzun sorumluluğu veya bir çocuk sorumluluğu da oluşabilir.
31
31|60
Terazi Burcu:
Aralık başında özel hayatınızdaki çekişmelere dikkat etmelisiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. 01 Aralık’ta sevdiğiniz kişiyle anlaşmak kolay görünmüyor. Enerjinizi bu dönemde kazalardan ve belalardan uzak tutmalısınız.
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32
32|60
İletişimsel işleriniz, yakın çevre konularınız Aralık ayında önem kazanıyor. Bu alanlarda önemli sorumluluklar üstlenecek, hayatı daha karamsar algılayacaksınız. 03 aralık’ta merkür satış, reklam, pazarlama ve iletişimsel işlerinizdeki sıkıntı ve sorunları ortaya çıkarabilir.
33
33|60
23 Aralık’a kadar bu alandaki önemli anlaşmalardan ve yeni başlangıçlardan sakının. Yapacaksanız şartların netliğinden emin olun. Yine 03 Aralık’ta eğitiminizde bazı sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Hocalarınızla bazı iletişim sıkıntıları karşınıza gelebilir. 10-13-15 Aralık tarihleri durumları toparlamak için uygun zamanlar. Eğitiminizle ilgili konularda yeni adımlar 18 aralık’ta destekleniyor.
34
34|60
09 Aralık’tan sonra enerjinizi parasal işlerinize kaydıracaksınız. Maddi konularda mücadeleci bir sürece gireceksiniz. İş alanlarınızda parasal karşılık görmek önem kazanırken harcamalarınızda artabilir. 18 Aralık’ta oluşan Yeniay, iletişime dayalı işleriniz için alacağınız kararları karşınıza getirebilir. Bu dönem sonrası başlayan işler uzun soluklu olacaktır ama tam anlamıyla doğru adım atmak istiyorsanız Merkür düzeldikten sonra harekete geçin. Merkür 23 Aralık’ta düzeliyor.
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35
35|60
20 Aralık’tan sonra Satürn artık ev aile yuva alanlarınızda sizi test etmeye başlayacak. Yaklaşık 2.5 yıl boyunca ailevi düzeniniz ve yuvanızda önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Yine venüs’ün aile alanlarınıza girmesiyle birlikte ev ve aile hayatınızda önemli işler ve sorumluluklar 25 Aralık’ta devrede olacak.
36
36|60
Akrep Burcu:
Maddi sorumluluklarınız, konuşmalarınız veya harcamalarınız Aralık ayında tavan yapabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Bu alanlarda son derslerinizi Aralık ayında göreceksiniz. Tüm ticari işlerinizi 03 Aralık ‘a kadar halledin zira senenin son gerilemesini merkür para evinizde yaşatacak. Bu tarihten sonra güzel günleriniz var ama daha önceden iş yaptığınız insanlarla temasta olmaya çalışın. Yine 03 Aralık’ta oluşan Dolunay bir borcu veya ödemeyi karşınıza getirebilir. Para alanlarınızda yanılgılardan kaçının ve dengeyi iyi oturtun.
37
37|60
06-10-13-15 Aralık’ta eski, konuşulmuş işlerinizde anlaşmalarınızı devreye sokabilirsiniz. 09 Aralık itibarıyla artık enerjinizi daha rahat ve etkili bir şekilde ortaya koyacaksınız. Geride kaldığınız günlerin acısını çıkartmak istercesine hayatınızda hareketlenmeler oluşabilir. Yapacaklarınız adına hayat sizi destekleyecek.
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38
38|60
18 Aralık’ta oluşan yeniay maddi konularda önemli başlangıç ve kararlarınızı uygulamanız için devreye giren bir yeniay yalnız merkür hala gerilediği için önemli başlangıçlarınızı yapabiliyorsanız 23 Aralık’tan sonra yapmaya çalışın.
39
39|60
20 Aralık’tan sonra eğitim hayatınızda, satürn sizi disipline etmeye başlayacak. İlk öğreniminizde disiplinli ve sistemli olmalısınız o zaman daha rahat derslerinize kanalize olabilirsiniz. İletişime dayalı işlerinizde, yakın çevrenizin hayatında da önemli olaylar ve sorumluluklar devrede olabilir.
40
40|60
25 Aralık’tan sonra öğrenmeyi seveceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sorunlarınızın üstesinden daha kolay gelecek ve bu alanlarda önemli sorumluluklarla yolunuzda ilerleyeceksiniz.
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41
41|60
Yay Burcu:
Aralık ayında hayatınızı düzene koymanız, fiziki sağlığınızın sorumluluklarıyla yüzleşmeniz ve önemli adımlar atmanız gerekebilir sevgili yay ve yükselen Yaylar. Aralık başında özel hayatınız ve sosyal çevreniz arasında gitgelleriniz, sıkışmalarınız ve enerji sorunlarınız devrede olabilir. Önemli işlerinizi 03 Aralık’a kadar tamamlamalısınız zira 03 Aralık’ta merkür son kez sizin burcunuzda geriliyor. Kişisel alanınızda gerileyeceği için önemli anlaşmalardan ve görüşmelerden 23 Aralık’a kadar kaçınmalı, bir girişimde bulunacaksanız şartları ve koşulları çok iyi değerlendirmelisiniz.
42
42|60
03 aralıktaki Dolunay özel hayatınızı ilgilendirecek. Bu Dolunay ile beraber özel hayatınızda önemli kararlarınızı devreye sokacaksınız. Hassas birkaç gün geçirebilirsiniz çünkü kendi hayatınıza bu kadar odaklı olduğunuz, bir sürü iş fırsatının ve güzel ilişkilerin devreye geldiği bu dönemde, özel hayatınıza biraz daha fazla özen göstermeniz gerekecek.
43
43|60
09 Aralık itibarıyla enerjinizi daha küçük ve kontrollü kullanmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Özel hayatınızı geri plana atabilirsiniz. Kendinize dönük olmanız, gelecek planlarınızı gözden geçirmeniz özel ilişkilerinizi zorlayabilir. Bu dönemde sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz.
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44
44|60
18 Aralık’taki yeniay sizin yeniayınız var olan işlerinizi düzene oturtmak ve tamamlamak için kullanabilirsiniz. Yeni adımlar ve başlangıçlar için 23 Aralık’ta merkür’ün düzelmesini beklemek daha iyi olabilir.
45
45|60
20 Aralıktan sonra tamamen rahatlayacaksınız, 2.5 yıl boyunca sizin burcunuzda dolaşan Satürn artık sizi rahat bırakacak. Satürn para alanlarınıza kayacak ve 2.5 yıl boyunca parasal alanda size çok şey öğretecek sevgili Yükselen Yaylar. Parasal konularda önemli sorumluluklar 25 Aralık’ta devrede. 21 Aralık’tan sonra parasal kazançlarınıza ve maddi konulara odaklanabilirsiniz.
46
46|60
Oğlak Burcu:
Aralık ayının başında aile hayatınızdaki gitgeller, dengesizlikler sizi yorabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Enerjiniz kuvvetli ama harekete geçmemeniz gereken bir dönem olduğu için geri planda durmak bazen sizi zorlayacak. Olsun bu ayı ve bu dönemi planlarınızı oluşturmak için kullanmalısınız.
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47
47|60
03 aralıkta kadersel alanlarınızda gerileyen merkür e dikkat edin. Önemli iş kararlarından uzak durun. İş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizde sıkıntılara açıksınız. Seyahat, eğitim, iş hayatınıza dayalı konuları tamamlamalı, karşınıza gelecek olaylarda sıkıntılarınızı iyi farketmelisiniz. Yine aynı gün Dolunay iş hayatınızda iletişimden kaynaklı bir olayı karşınıza getirebilir. Sağlığınıza ve iş düzeninize bu dolunayda dikkat edin.
48
48|60
09 Aralıktan sonra enerjinizi sosyal çevrenize ve arkadaş ortamlarınıza kaydırıyorsunuz. Aktiviteler, davetler, takım çalışmalarınızda enerjinizi etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Çevrenizi yönlendirecek, organize edeceksiniz ama zaman zaman bazı sürtüşmelere ve anlaşmazlıklara da açık olacaksınız.13-15 aralık gizli saklı aşklara, karşınıza yeniden gelen tamamlanmamış ilişkilere meyilli olabilirsiniz. 16 Aralık’ta ailevi konularda destekleneceksiniz.
49
49|60
18 Aralık’taki yeniay zamanını kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için kullanabilirsiniz. Her tür ruhsal çalışma için uygun olabilir, geçmişe dalmak, temizlenmesi gerekenleri temizlemek, geçmişle barışmak için bu yeniayı kullanın. 20 Aralık’tan sonra hayatınızı yeniden kuracağınız ve yapılandıracağınız bir döneme giriyorsunuz. Satürn sizin burcunuza geçecek. 2.5 yıl boyunca adım, adım, yavaş yavaş ilerleyecek, hayatınızı yeniden yapılandıracak, geleceğinizi inşaa edeceksiniz. Çalışma sorumluluklarınız çok artabilir ama siz sorumluluklarını bilen ve seven bir burçsunuz sevgili Oğlaklar.
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50
50|60
21 Aralıktan sonraysa kendinize güveniniz yerine geliyor. Kimliğinizi ortaya çıkartacaksınız, plan ve projelerinizi uygulayabileceksiniz, güç kazanacaksınız, sağlığınızda gözle görülür bir değişme olacak, kendinizi daha güçlü ve daha iyi, daha lider hissedeceksiniz.
51
51|60
Kova Burcu:
Yılın son ayı, daha fazla sosyal çevre ortamlarındaki sorumluluklarınızın devreye girdiği, geleceğinizle ilgili önemli organizasyonların, davetlerin, grupsal faaliyetlerin aktif olduğu bir ay olacak sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Takım çalışmalarında önemli sorumluluklarınız var ama Aralık başında hayatınızın hareketliliği, düşüncelerinize ve aksiyonlarınıza yansıyabilir.
52
52|60
03 aralık ta Merkür sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda geriliyor. 23 Aralık’a kadar arkadaşlarınızla olan iletişiminize dikkat edin. Eski arkadaşlarınızla iletişiminiz hızlanabilir. Yine bu tarihte oluşan Dolunay, aşk hayatınızı tetikliyor. Birkaç zamandır aşkla ilgili konularda birtakım sıkıntılar, geriye çekilmeler yaşadınız, daha fazla işinize kanalize oldunuz; işte bu Dolunay ile beraber aşk hayatınız hareketleniyor, özel hayatınıza sevdiklerinize daha fazla önem göstereceksiniz. Harcamalarınızı iyi kontol edin, aldanmalar oluşabilir.
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53
53|60
09 Aralık’tan sonra kariyerinizde kendinizi gösterecek, kendi etkili ve kontrolcü gücünüzü kariyerinize yansıtacaksınız. Bu çok etkili bir dönem. Çevrenizden aldığınız fikirler ve oluşumlarla iş hayatınız hareketlenecek. Merkür geriliyor ama daha önceden konuştuğunuz işlerin üzerine eğilebilirsiniz.
54
54|60
18 Aralık’ta oluşan Yeniay, sosyal çevrenizle ilgili önemli kararları karşınıza getirse bile bu kararlarınızın uygulamasını 23 aralık ve sonrasına bırakmalısınız sevgili Kovalar.
55
55|60
21 Aralık’tan sonra hayatınızda önemli kapanışlar, önemli bir temizlik dönemi başlıyor. Satürn kadersel alanınıza giriyor. Ama bu sizi korkutmasın bir dönemi bitireceğiniz bir sürece gidiyorsunuz. Kariyerinizdeki hızlı rüzgarla sorumluluklarınızla ilerlerseniz sizi kimse durduramaz sevgili Kovalar. Yine bu dönem sonrasında sağlığınıza gerekli düzenmelemeler yapmalısınız. Bu dönemde sağlığınızı gözden geçirin ve sizi üzen kişileri ve olayları artık hayatınızdan çıkarın.
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56
56|60
Balık Burcu:
Aralık ayında çalışmalarınıza, kariyerinize ve iş hayatınıza öncelik verebilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Kariyerinizdeki sorumlu adımlar hayatınızı yukarıya taşıyacak. 01 aralıkta parasal konularda çekişmelerinize dikkat edin. İş hayatınızın sorumlulukları, bir yandan da para harcamalarınızı hızlandırabilir.
57
57|60
03 Aralık’ta kariyer evinizde Merkür gerilemeye başlayacak. 23 aralık a kadar önemli başlangıçlardan uzak durmalısınız, bir iş karşınıza gelirse şartları tekrar tekrar kontrol ederek yolunuzda ilerlemelisiniz.. Daha önceden konuştuğunuz ve yarım kalmış işlerinizi tamamlamak için bu dönemi kullanabilirsiniz. Yine toplum önünde yanlış ifadeler başınızı derde sokmasın. İş hayatınıza bu kadar odaklıyken 03 aralıkta yaşanacak olan Dolunay aile hayatınıza dikkat çekecek. Ailenize gereken özeni göstermeye çalışın.
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58|60
Hayat enerjiniz Aralık’ın ortalarında yüksek, daha fazla seyahat edebilir, yabancı kişilerle mücadelenizi arttırabilirsiniz. 09 aralık’tan sonra daha da hareketleniyorsunuz.
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59
59|60
18 Aralık’ta bir kez daha kariyer evinizde bir yeni ay oluşacak. 5 gün sonra merkür düzeldiğinde kariyeriniz için harekete geçebilirsiniz.
60
60|60
20 Aralıktan sonra Satürn kariyer evinizi terk ediyor. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlıklarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızdan gitmesi gereken insanların çıkmasına bu 2.5 yıllık süreçte izin vermelisiniz. Satürn arkadaşlıklarınızı sınayabilir. Önemli organziasyonların sorumlulukları devrede olabilir. 21 Aralık’tan sonra bu alanlarınıza kanalize olurken, sosyal çevrelerde önemli bir sorumluluk 25 Aralık’ta karşınıza gelebilir sevgili Balıklar.
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