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İş alanlarınızda olumlu tarihler 06-13-15-16 Aralık tarihleri. Merkür’ün gerilediğini unutmadan hareket etmelisiniz. 09 Aralık ta aile alanlarınızdan çıkan Mars aşk evinize girecek. Eğlenceli bir dönem başlıyor. Keyfe, aşka, çocuğunuza daha fazla enerjinizi harcayacaksınız ama bir yandan aralık ayındaki iş yoğunluklarınız sizi tüketebilir. Disiplinli ve planlı olursanız her zaman bir yol bulunur sevgili yengeçler.

18 Aralık’ta oluşan Yeniayla birlikte iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda yenilikler karşınıza gelebilir veya siz bu alanlarda adım atmak isteyebilirsiniz. 23 Aralık’a kadar büyük adımlardan uzak durun.