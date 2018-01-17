'Bana Aşk Ver' isimli yeni şarkısıyla Aynur Aydın, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Açıklamalarda bulunan şarkıcı bir ara dinleyenleri de şaşırttı.

Altı yıl önce Almanya'dan gelen Aynur Aydın, 'Türkçemi anlamadılar. Aslında o dönem yazdığım şarkılar başkaydı.''dedi.

'' ALEYNA TİLKİ'NİN ZEKASI İLE ARAMIZDAKİ YAŞ FARKI KAPANIYOR''

Aleyna Tilki ile dostlukları sosyal medyada dikkat çeken Aynur Aydın ''Ben 32 yaşındayım, Aleyna 17 iyi bir dostluğumuz var. Aramızdaki yaş farkı Aleyna'nın zekası ile kapanıyor. Zaten benim akıl yaşım 25. Keşke uyanık biri olsaydım daha kolay olurdu'' dedi.

''ARTIK ALEYNA EVE GELDİĞİNDE SÜTYEN GİYİYORUM''

Yasemin Şefik'in ''Sosyal medyada Aleyna Tilki ile paylaştığınız videolardan gördüğüm kadarıyla çok eğleniyorsunuz. Yoksa eğlenmiyor musunuz?'' diye yorumlamasının ardından Aynur Aydın, ''Aleyna evime gecenin 12'sinde çiğköftelerle geliyor. Evet çok eğleniyoruz. Ama artık Aleyna eve geldiğinde sütyen giyiyorum. En son bir videomu çekti. Evdeyiz sütyen takmamışım. O görüntüler 350 bin kişi tarafından izlenmiş.'' dedi.

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Aynur Aydın