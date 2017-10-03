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Hürriyet'in haberine göre; Alişan yeni evi için 6 bin doları yani 21 bin TL kira ödemeyi gözden çıkarmıştı. Kasım ayında Eda Erol ile nikah masasına oturmayı planlayan Alişan bu kiranın yıllık bedeli 72 bin doları yani 252 bin TL’yi peşin ödemişti.