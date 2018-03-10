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HT Magazin'de yer alan habere göre, maceralı ve eğlenceli bir tatil geçiren ünlü şarkıcı, muson yağmurlarına da denk geldi, kertenkele familyasından kuyruğu 3 metre uzunluğundaki gekkolarla küçük çaplı bir ada hayatı da yaşadı.