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Ayşenur Balcı, Umur Yiğit Vanlı ile ilişkisini şu paylaşımıyla duyurmuştu: "Geçmişte yapmış olduğum bazı hatalarım oldu. Evet hayatımdaki birçok şey için pişmanım kısacası söylemek istediğim beni 'iyilik ve doğrulukla' bu yolda yalnız bırakmayan ve her zaman gücünü gölgesini hayatımda hissetmek istediğim... Hayatımdaki geçmiş gelecek şimdiki zamanda olmasını dilediğim tek insan senden, "Allah razı olsun Allah seni başımızdan eksik etmesin" herkesin hayatında bazı yeni sayfalar, dönüm noktaları vardır benimki de sensin ey güzel kalpli yürekli insan seni çok seviyorum Umur Yiğit Vanlı. İyilik mutluluk ve doğrulukla kalın..."