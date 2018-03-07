Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, performansını artırarak hedeflerine odaklanacağını söyledi.
Sezon başında Trabzonspor'dan kiralık gelen ve 19 maçta bin 482 dakika süre alan Aytaç, AA muhabirine, performansından hedeflerine, Süper Lig'den Malatya ekibinin gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Takım arkadaşlarının da desteğiyle güzel maçlar çıkardığını kaydeden Aytaç, Malatya'da iyi performans gösterip eski günlerine dönmeyi hedeflediğini belirtti.
Güzel bir çıkış yakaladığını anlatan Aytaç, "Sakatlık olmadığı sürece formamı kaptırmaya hiç niyetim yok. İnşallah performansımın üstüne koyarak bütün maçlara devam edebilirim. Burada kiralık oynuyorum. Malatya'ya gelme amacım eski günlerime dönebilmekti. İyi bir seçenekti benim için Malatyaspor. Bunu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.
"ZOR VE GÜZEL BİR LİGİZ"
Süper Lig'in zor olduğunu anlatan Aytaç, dünyada bilinen birçok ligde olan mücadelenin aynısının Türkiye'de de gösterildiğini söyledi.
Aytaç, ligin zorluğundan dolayı bazı yıldız futbolcuların Türkiye'ye ayak uyduramayıp, geldikleri yerlere veya başka ülkelere transfer olduğuna dikkati çekti.
Her takımın maksimum düzeyde mücadelesini sahaya yansıttığını kaydeden Aytaç, "Zorlu ve güzel bir ligde olduğumuzu düşünüyorum. Bizim ligimiz gerçekten öyle." ifadelerini kullandı.
"ŞIMARMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Evkur Yeni Malatyaspor'un lige yeni çıktığını ve ilk hedefinin burada kalmak olduğunu anımsatan Aytaç, şöyle devam etti:
"Çoğu kişi Malatyaspor'a inanmadı, 'geldiği gibi gider' anlamında gördü. Çok şükür her şey herkesin umduğundan daha iyi gitti. Futbolcuların dışında çalışanlarımız olsun, başkanımız olsun, yöneticilerimiz, hocalarımız hep birlikte iyi bir ekip olduk. İçeride oynadığımız büyük maçlar olsun, diğer maçlar olsun buraya gelen herkesin korkulu rüyası oluyoruz. Oynadığımız büyük takımlardan da puan ve puanlar aldık, bunu da herkese gösterdik. Artık 1-0'ı beğenmeyen taraftarlarımız da oldu. Bunu hep birlikte başardık. Önemli olan şımarmadan yolumuza devam edebilmek. Ama biz çok karakterli bir ekip olduğumuz için üstüne koyarak devam edeceğimizi umuyorum."
"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANACAĞIZ"
Ligde oynadıkları tüm maçların zorlu geçtiğini ve herkesin kaliteli oyunculara sahip olduğunu anlatan Aytaç, Malatya'da ise tüm ekibin birbirine inanarak mücadele ettiğini söyledi.
En son Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi takım arkadaşlarına "Hep birlikte hareket edip mücadele edersek, kimseden korkmamıza gerek yok" ifadelerini kullandığını söyleyen Aytaç, konuşmasını şöyle tamamladı:
"İşler Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmiyor. Bizde de her şey çok şükür yolunda. Zorlu bir maç olacak her maç gibi. Gerçekten mücadeleyi hep birlikte verirsek kimseden korkmamıza gerek yok. Bu maçta hep birlikte olup mücadelemizi verirsek Fenerbahçe maçını da kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah yine bunu başarabiliriz."
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