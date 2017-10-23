CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Meral Akşener tarafından kurulacak partiye katılacağı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.
TBMM'den basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Çıray hakkında, böyle bir konudan haberi olmadığını belirterek, "Aytun Bey iyi bir CHP'lidir" diye konuştu. Çıray'ın bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.
25 EKİM'DE DUYURULACAK
Meral Akşener'in öncülüğündeki yeni parti 25 Ekim Çarşamba günü resmi kimliğine kavuşacak. Yeni partiye ilişkin tüm detaylar Ankara Yenimahalle'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nden duyurulacak.
YENİ PARTİNİN MİLLETVEKİLİ ÜYELERİ
Meclis'te halen bağımsız milletvekilleri olan Nuri Okutan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ yeni partiye katılacaklarını açıklayan isimler arasında.
AKŞENER'DEN ÇIRAY AÇIKLAMASI
Bir gazetecinin, CHP Milletvekili Aytun Çıray'ın partisinden istifa ederek kurulacak olan partiye transfer olacağına ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine Akşener, şöyle cevap verdi:
"Kendisine soracaksınız, ben bir şey diyemem. Ama şöyle bir hedefimiz yok bizim; Ne AK Parti'den, ne CHP'den ne de MHP'den parantez içerisinde 'transfer' yapıp da bir grup kurma hedefimiz yok.
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