Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve futbolcularla görüştü

Aykut Kocaman'a: Sana inanıyoruz. Başarısızlık varsa tek başına bunu üstlenemezsin. Öyle tek başına çekip bir yere gidemezsin
Futbolculara: Hepiniz tek tek kaliteli oyuncularsınız. İyi bir takım olmak da sizin elinizde. Birbirinize destek olun. Sivas maçı başlangıç olsun
Fenerbahçe'deki kötü gidişe sonunda bir kez daha başkan Aziz Yıldırım el koydu...
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, bundan önceki dönemlerde olduğu gibi Sarı-Lacivertli takımda işler ne zaman kötü gitse devreye giren başkan Yıldırım dün de soluğu yine Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde aldı. Özellikle milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde alınan Osmanlı beraberliği ve ardından Aykut Kocaman’ın istifa sinyali verip ortalıktan kaybolması nedeniyle gerilen ortamı yumuşatmak için Yıldırım dün tesislerde önce teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya geldi. Yıldırım tecrübeli hocayla yaptığı konuşmada, “Senin arkandayız ve sana inanıyoruz. Burada başarısızlık varsa bunun faturasını tek başına üstlenemezsin. Futbolcular, biz hepimiz bunun sorumlusu oluruz. Öyle tek başına çekip bir yere gidemezsin. Başarı da başarısızlık da hepimizin. Seni anlıyoruz. Çok iyi bir Fenerbahçeli olduğun ve bazı şeyleri başaramadığın için üzülüyorsun. Ama ayrı gayrı yok, bu yolda hep birlikteyiz” dedi.
‘ŞAMPİYON OLURSUNUZ’
Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ile yaptığı görüş- menin ardından idmana çıkmaya hazırlanan futbolcularla da görüştü. Bu görüşmede de oyunculara moral veren başkan Aziz Yıldırım, “Hepiniz tek tek kaliteli oyuncularsınız. Ama iyi bir takım olmak da sizin elinizde. Birbirinize destek olun. Sivas maçı başlangıç olsun. İyi takım olursanız önünüzde kimse duramaz, şampiyon da olursunuz” ifadelerini kullandı.
'SANA NAZAR DEĞDİ HOCAM'
Sivasspor maçı hazırlıklarını dün de sürdüren Fenerbahçe’nin sürpriz konukları vardı... Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Hedef 1 Milyon Üye projesi kapsamında doktorlardan oluşan bir grup taraftarla bir araya geldi. Buluşmada başkan Yıldırım’ın yanı sıra Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkanlar Ali Yıldırım, Önder Fırat ve Ozan Balaban da yer aldı.
Kocaman’a büyük boy bir nazar boncuğu hediye eden doktorlar, “Hocam sizi çok seviyoruz. Biz sana nazar değdiğine inanıyoruz. O yüzden sana nazar boncuğu getirdik. Bize başarılar kazandıracağına inanıyoruz” dediler. Ayrıca takım kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım’a da çeşitli hediyeler verildi.
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