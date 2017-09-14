Aziz Yıldırım'dan Bakan Osman Aşkın Bak'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, bakanlık görevinden dolayı "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bakan Bak'a ziyarette bulundu.



Osman Aşkın Bak, Yıldırım'ı makamında kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen kabulde, Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen Osman Aşkın Bak'ı tebrik ederek, "hayırlı olsun" temennisini iletti.

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