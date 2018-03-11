Fenerbahçe'de 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda şu anda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nı yapan diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez seçilen Yıldırım, başkanlıktaki 20. yılını geride bıraktı. Başkanlıktaki 20. yılı nedeniyle düzenlenen gecede açıklamalar yapan Yıldırım, Türkiye'de mali durumu Fenerbahçe'den daha iyi olan kulübün bulunmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin mali durumuyla ilgili konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe’nin bugün 350-400 milyon euro borcu vardır. Fenerbahçe’ye benimle beraber yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla bu borç sıfırdır." ifadelerini kullandı.

Mali durumla ilgili sözlerini sürdüren Yıldırım, "Kapalı salon, Ankara Tesisleri, Topuk Yaylası, Edirne, Antalya, Sapanca, Eskişehir ve her yerde alınan araziler ve bunların üzerine yapılan tesisler... Değerini ortaya koyduğunda bu borcu karşılar. Türkiye’de Fenerbahçe’den mali durumu daha iyi olan hiçbir kulüp yoktur" yorumunda bulundu.

Başkanlık süresiyle ilgili de ifadeler kullanan Yıldırım, "Ben 20 sene başkanlık yaptım. Öyle zannediyorum ki, Allah kimseye nasip etmez. Çocuklarıma, aileme, hepsine verebileceğim en büyük hediyedir, onurdur, şereftir. Ben bundan başka ne verebilirim onlara?" dedi.

"BENİM İÇİN 'KAÇACAK' DEDİLER, ÖZEL UÇAKLA TÜRKİYE'YE GELDİM"

Ceza almasına rağmen Türkiye'ye döndüğünü dile getiren Yıldırım, " Aziz Yıldırım öldüğü zaman mezarı bellidir; Karacaahmet’te. Benim için 'Kaçacak' dediler. Hepsi kaçtı. Ben 6 yıl 3 ay ceza yemişken özel uçakla Türkiye’ye geldim. Havaalanından hapishaneye gitmek için geldim, bilerek geldim. Ama onlar kaçtılar." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YORUMU

Spor Toto Süper Lig'deki durumlarını değerlendiren Yıldırım, "Şampiyonluk şansını kaybetmedik. Biz şampiyon olacağız, inanıyoruz." dedi.

ADAYLIK VE AYDINLAR AÇIKLAMASI!

Öte yandan Fanatik'e göre yıldırım başkan adaylığıyla ilgili de konuştu. Fanatik'e göre Yıldırım, "Başkan adaylığımı yakında açıklayacağım. Zamanı var. İşte o zaman her şeyi açıklayacağım. Şimdi kulübe biri 60 milyon versin Mehmet Ali Aydınlar ile imzaladığım sözleşmeyi hemen iptal edeyim. Yüreğim kabul etmiyor ama aklım kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ VE ALEX YORUMU

Fanatik'e göre Yıldırım, başkan adaylığını açıklayan Ali Koç hakkında da yorumlar yaptı. Yıldırım, "Küfür edenlere karşı hepsiyle hesaplaşacağım. Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye’ye neden geliyor?" açıklamasını yaptı.