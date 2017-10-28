Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Aziz Yıldırım, Serkan Acar için plaket verilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kulüp müdürü Serkan Acar'ın isminin Topuk Yaylası Tesisleri'ne verildiği açıklanırken, rahmetli Serkan Acar'ın eşi Zeynep Acar ve oğlu Volkan Acar'a plaket verildi. Serkan Acar için ailesine plaket verilmesi sırasında Başkan Aziz Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamadı. Serkan Acar'la uzun yıllar birlikte çalışan ve çok iyi dost olan Aziz Yıldırım, duygularını engelleyemedi.

aziz yıldırım

fenerbahçe

Serkan Acar