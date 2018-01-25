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"Seni öldüreceğim, bu gece Yunanistan’dan sağ çıkamayacaksın. Seni ve aileni öldüreceğime ant içiyorum’ diye bağırdı ve bunu defalarca tekrarladı. Daha sonra ise ‘Anneni, eşini ve çocuklarını senin önünde s...’ diye bağırdı ve odadan çıktı. Bu hadise iki dakika sürdü ve orada herhangi bir güvenlik ya da polis bulunmuyordu."