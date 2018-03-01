HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre ,dans kursunda tanıştığı Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren ve düğündeki kıvrak dansları hafızalardaki tazeliğini koruyan tescilli güzel, “En büyük hayalim Tarkan’ın sahnesinde dans etmek” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler