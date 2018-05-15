Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in dün Instagram’dan yaptığı bir paylaşım büyük ilgi çekti. Gazete Habertürk'ün haberine göre tecrübeli oyuncu, isim Siyah-Beyazlılar’la anılan Göztepe’nin golcüsü Demba Ba ile olan fotoğrafını paylaşırken bu mesaj Senegalli forvetin transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

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