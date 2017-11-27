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Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan anoreksiya hastalığına yakalandığı haberlerine: “Kesinlikle öyle bir şey yok. Benim bakmam gereken bir oğlum var. Her şeyden önce sağlıklı olmam gerek. Kilom normal. Boyum 1.74, kilom 53. Kuzey Güney dizisi zamanında da aynıydı” demişti.