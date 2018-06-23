HT Egeli'de yer alan habere göre, Aydın ile Muğla illerinin sınırında ve Büyük Menderes Nehri Deltası’nın güneydoğusundaki Bafa Gölü’nde çevre sorunları tekrar ortaya çıktı.

Bafa Gölü’nü 2014 yılında kaplayan alglerin neden olduğu, canlı yaşamı yok eden yeşil örtü, aradan geçen zamanda hiçbir önlem alınmadığı için gölü yine teslim aldı. Bafa Gölü’nün yüzeyini kaplayan yeşil renk, kıyılarda balçık ve peltemsi bir hal almaya başladı. Başta balıkçılar ve turizmciler olmak üzere yöre insanları büyük kaygı içine girdi.

Ağlarını göle atan balıkçılar, kirlilik nedeniyle ağlarını tekneye çekmekte zorlanırken, nasıl temizleyeceklerinin derdine düştü. Bütün ekonomisi gölden avlayacakları balığa bağlı olan balıkçılar, alg patlaması nedeniyle balık tutamayacaklarını, krediyle aldıkları ağların borcunu ödemekte zorluk çekeceklerini söyledi.

Vatandaşlar ve turizmciler bir an önce gölün sorunlarına çare bulunmasını istedi.

"Vatandaşlar Bafa Gölü’nün kurtarılması için tüm kurumların bir araya gelerek, çözüm üretmesini istedi. "