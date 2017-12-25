Bağdat'a şube açıyor

Banka açıklamayı KAP'a yaptı.



Açıklama şöyle:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21.12.2017 tarihli kararı ile Erbil Şubesi'nin sermayesinin 31.12.2017 tarihine veya Irak Merkez Bankası'nca Erbil Şubesi'nin ek süre talebine istinaden belirlenecek tarihe kadar ilave 25 milyon ABD Doları arttırılmak suretiyle 50 milyon ABD Doları'na tamamlanmasına ve ayrıca Irak'ın Bağdat kentinde yeni bir şube açılması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup, şube açılışıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılması gereken her türlü işlemin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. "