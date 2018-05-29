Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Kuala Lumpur'u kaleme aldı. Kuala Lumpur, doğanın son derece bonkör davrandığı Malezya’nın başkenti. İsmine rağmen temiz şehirlerinden biri. Kuala Lumpur “çamurlu kavşak” demek. Şehrin bu adla anılmasının nedeni, 1860’lı yılların sonuna doğru, yani yaklaşık 150 yıl kadar önce, bir grup Çinli maden arayıcısının iki çamurlu nehrin, Kelang ve Gombak’ın buluşma noktasına kalay çıkarmak üzere gelip yerleşmesi. Bu bölgeye gelen ilk yerleşimcilerin çoğu malarya (sıtma) ve diğer tropikal salgın hastalıklardan ölmesine rağmen, onların Ampang’da keşfettikleri kalay, buraya daha fazla madencinin gelmesine yol açmış ve Kuala Lumpur hızla büyüyüp yayılan bir şehre dönüşmeye başlamış.

1881’de şehir önce yangın, ardından sel felaketiyle bütünüyle tahrip olmuş. Ancak bu durum hızla yeniden yapılaşmayı teşvik etmiş. Batı tarzı endüstrileşme fikriyatının baskınlığı ise şehrin 1896’da, yeni kurulan Malezya Federasyonu’nun başkenti ilan edilmesine yol açmış.

Ülkenin Malezya Yarımadası’nda bulunan başkenti tüm dünyada özellikle Petronas İkiz Kuleleri’yle tanınıyor. Malezya halkı için bu ikiz kuleler gerçek anlamda bir gurur kaynağı. Zaten Kuala Lumpur, çoğu kez gökdelenler şehri olarak anılıyor. Malezya’nın sembolü kabul edilen Petronas İkiz Kuleleri, 1998'de tamamlandı. 451.9 metre yüksekliğe sahip 88 katlı ikiz kuleler, İslami sanatın arabesk desenlerini yansıtıyor.

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İki kuleyi 41. katta birleştiren Gökyüzü Köprüsü (Sky Bridge) şehri kuşbakışı seyretmek isteyen ziyaretçilere açık. Ancak yaklaşık 2 bin çeşit ağaç türü bulunan bir parkla çevrelenmiş kulelerin sürekli değişen muhteşem aydınlatmasını şehirden izlemek de başka bir keyif kaynağı. Şehrin Golden Triangle (Altın Üçgen) bölgesinin batı ucunda konumlanmış Menara (Kuala Lumpur Tower) da dünyanın en yüksek telekomünikasyon kulelerinden biri ve Malezyalıların bir diğer gurur kaynağı. 421 metrelik kulenin en üst katında yer alan döner restoranda hem yemek yemenin hem de panoramik şehir seyrinin keyfine varılabiliyor.

Başkent Kuala Lumpur olmasına rağmen, ülke yönetimi başkenti olarak adlandırılan Putrajaya’dan yönetiliyor.