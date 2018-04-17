Bahçeli'nin erken seçim çağrısından AK Parti'nin haberi var mıydı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk TV'den Sibel Erdem'e konuşan Yalçın, "Erken seçim çağrısı daha önceden AK Parti ile görüşülmüş konu değil. Bu bir danışıklı dövüş değil" dedi.

Yalçın, MHP'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sağlam bir şekilde geçilmesini istediğini, bu nedenle Bahçeli'nin bu çağrıyı yaptığını söyledi.

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