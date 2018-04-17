MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli, "Şerefli Türk Milleti, şerefsiz mihrakların hakkından gelecektir, gelmek zorundadır. Terörizm fail ve figüranları çok olan bir ihanettir, alçaklıktır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce haizdir. Ok yaydan çıkalı çok olmuştur. Bayrağı indirmeye teşebbüs eden paldür küldür gömülecektir. Müzakere arayışları kapalı, uçurumun dibindedir. Milli bekayı korumak boynumuzun borcudur. Katillere ne yapılacağı bellidir ve bunun gereği kahramanca yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir."
Suriye'deki kimyasal saldırıya değinen Bahçeli, "Kabulü olmayan barbarlığa insanlık haklı tepki göstermiştir. Başta ABD ve İngiltere Esad'ın yaptığını söylemiş. Rusya beklendiği üzere bunu düşünmemiştir. Suriye'de masumlar hayatlarını kaybederken, Suriye'deki güç mücadelelerine nüfuz edilmiştir. Şayet füzeler atılırsa Rusya rejimi savunacağını ilan etmiştir. ABD başkanı yeni yetme ergen gibi Rusya'ya meydan okudu. Gerilim bununla da kalmadı. Rusya Doğu Akdeniz'de tatbikat yapılacağını ve Suriye'ye 50 KM'den fazla yaklaşanı vuracağını söyledi. Ekonomik tetikçiler boş durmamıştır. Döviz fiyatları fren tutmayarak yükselmiştir. Suriye emperyalizmin şiddetli hesaplaşmalarına hedef olmuştur. ABD, İngiltere, Fransa 100 füze atarak harekat yapmıştır. Küçük çaplı bu harekat mesaj yollamıştır. İran bu harekata tepki göstermiştir. Rusya'nın karşılık vermeyerek eleştirmesi ABD ile gizli kapaklı hesapların olduğunu göstermekterdir. Rusya ile ABD arasındaki tartışmanın sakinleşmesi için Türkiye'nin tavrı tartışmasız yerindedir. Harekatın bundan sonraki etapları giderek gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. 7 yıldır süren savaşta ABD başta olmak üzere çok sayıda ülke kimyasal silah kullanımını kirmızı çizgi belirlemişti. Ancak geçen sürede önleyici bir adım atılmamıştır. Zalim Esad hala koltuğundadır. Masumların canı üzerinden pazarlık yapılıyorsa, tek suçlu despot Esad ve terör örgütleri değildir. İnsan haklarına kıyan tüm ülkeler apaçık ortadadır. Esad cezalandırılmalıdır, buna diyecek yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğüne Suriyeliler karar vermelidir. Cinayet ve cehaletin bedeli terör örgütleri ile birlikte ödetilmelidir. Tarihin ibretlik yıkımlarından birisi bu ülkede görülmüştür. Bütün bunlara sees çıkarmayarak, varını yoğunu IŞİD'le mücadeleye adayanlar, bunlar insanlık dramı değildi de şimdi mi çığlıklar duyulur olmuştur? Kimyasal silah kullanmak elbette ki insanlık suçudur ancak, kimyasal silahlardan daha çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, İngiltere, Fransa'nın aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Asıl niyetler başkadır. Burada rejimi cezalandırma adı altında başka emeller bulunmuştur. Asıl gaye küresel emperyalist hesaplardır. Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye ile ilgili sözleri ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür. Membiç konusunda ayak direten ve yeni şartlar oluşturmaya çalışan ABD yeni oyunlar peşindedir. Aynı ülkeler Duma'daki kimyasal saldırılarından önce PYD kontrolündeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı. Fransa sarayda ağırladığı PYD'li teröristlere destek sözü vermişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamaları marazi ve manidardır." dedi.
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