Bahia - Corinthians sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A maçında Bahia ile Corinthians, 14 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:45. Maç öncesi Bahia 9 puanla 18. sırada, Corinthians 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 454 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bahia kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Corinthians sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.40 oranını kazandıracak.

Bahia önceki hafta Sao Paulo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Corinthians, Sport Recife karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Bahia, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 7 gol yedi.

Corinthians, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Corinthians 6 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.